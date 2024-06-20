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得來速AI點餐點到「培根冰淇淋」？美國麥當勞受不了急喊卡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
速食龍頭麥當勞近期與IBM合作研發AI點餐功能，結果頻出包點出暗黑料理。路透
速食龍頭麥當勞近期與IBM合作研發AI點餐功能，結果頻出包點出暗黑料理。路透

速食龍頭麥當勞（McDonald's）近期與IBM合作研發AI點餐功能，在全美100多間門市的得來速系統測試，但卻頻頻出包，除了瘋狂點雞塊之外，還點出「培根加蛋捲冰淇淋」等暗黑料理，引發社群媒體熱議，麥當勞宣布7月底前將取消AI點餐功能。

BBC報導，麥當勞與IBM合作研發AI點餐功能，透過語音辨識軟體處理顧客訂單，2019年起在美國100多間分店的得來速展開測試。

然而，這項技術被證實不完全可靠，生成了許多奇怪訂單，包括把培根加在冰淇淋上，單點雞塊價值達313.6美元（約新台幣1萬元）以及把焦糖冰淇淋做成奶油冰淇淋等等。

對此，美國麥當勞總公司向加盟主們表示，將在7月底前全面移除AI點餐，稱「經過深思熟慮的審查，麥當勞已經決定結束我們與IBM在自動點餐方面的全球合作夥伴關係。」

但麥當勞仍表示，相信這項技術是「餐廳未來的一部分」，將持續評估長期、可擴展的解決方案，「幫助我們在年底之前，針對未來的語音點餐解決方案，做出明智的決定。」IBM也表示，未來將繼續與麥當勞合作。

冰淇淋 語音 麥當勞

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