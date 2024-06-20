快訊

影／台中男才出醫院…騎YouBike疑搶黃燈遭撞死 母親在後全目睹

台股開盤小跌12點 台積電跌10元開971元

厄瓜多驚傳全國大停電！1800萬人陷入一片漆黑 商店沒電、大眾運輸暫停

馬斯克：戴爾、美超微將為xAI超級電腦供應伺服器機櫃

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
億萬富豪馬斯克透露，戴爾、美超微將為xAI超級電腦供應伺服器機櫃。路透
億萬富豪馬斯克透露，戴爾、美超微將為xAI超級電腦供應伺服器機櫃。路透

億萬富豪馬斯克19日表示，戴爾（Dell Technologies）和美超微（Super Micro Computer）將為他旗下的AI新創公司 xAI 正在打造的超級電腦供應伺服器機櫃。

馬斯克在社群平台Ｘ上貼文表示，戴爾正在為 xAI 的超級電腦組裝半數的伺服器機櫃。在回應另一則詢問第二家合作夥伴的貼文時，馬斯克回答「SMC」，意指伺服器製造商美超微。

美超微已向路透證實與 xAI 的合作關係。美超微與輝達（Nvidia）等晶片業者具有緊密合作關係，也以其液冷式技術聞名。

戴爾執行長戴爾（Michael Dell）也在Ｘ上的另一篇貼文中表示，該公司正與AI巨擘輝達建立一座「AI工廠」，將用來支援下一代的 xAI 聊天機器人Grok。

根據科技新聞網站The Information在5月的報導，馬斯克已向投資人宣告，他的AI新創公司 xAI 正計劃打造一部超級電腦來驅動下一代的AI聊天機器人Grok。

若要訓練Grok這類AI模型，需要數萬的晶片。這類晶片極耗電力，而且目前供應短缺。

在今年稍早，馬斯克曾說過，訓練Grok 2模型需要約2萬組的輝達H100繪圖處理器（GPU），還表示Grok 3與未來的模型將需要10萬組輝達H100晶片。

根據The Information先前的報導，馬斯克曾說，他希望在2025年秋季前讓規劃中的超級電腦進行運作。

馬斯克是在去年成立 xAI，要挑戰微軟資助的OpenAI與字母公司的Google。馬斯克也曾經共同創辦了OpenAI。

Dell OpenAI 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克親自批准才能錄用！特斯拉如何發掘高潛力人才

給了馬斯克天價薪酬 小股東盼他重拾壯志再創高峰

馬斯克：薪酬方案獲股東支持

馬斯克值不值得拿500億天價薪酬 特斯拉股東看法分歧

相關新聞

紐西蘭經濟擺脫衰退、Q1恢復成長 紐元盤中應聲走升

紐西蘭第1季國內生產毛額（GDP）溫和擴張，代表經濟走出衰退。

馬斯克：戴爾、美超微將為xAI超級電腦供應伺服器機櫃

億萬富豪馬斯克19日表示，戴爾（Dell Technologies）和美超微（Super Micro Computer）...

前OpenAI首席科學家辦新公司 要創建安全強大的AI體系

ChatGPT開發商OpenAI的聯合創辦人兼前首席科學家蘇特克韋爾（Ilya Sutskever）周三在X平台發文，宣...

日圓兌美元走貶 英鎊升值因服務業通膨高於預期

美元周三（18日）對日圓升值、對歐元小幅貶值，由於美國市場休市，市場交投清淡，美元難以找到方向，而歐元仍接近近期低點，因...

油價觸及七周高點後轉為小跌 金價基本持平

國際油價周三（19 日）在觸及七周高點後小幅下跌，美國庫存意外增加抵銷投資人的樂觀情緒；金價基本持平，美國最新經濟數據乏...

NVIDIA憑什麼市值稱王？ 因黃仁勳掌握科技大勢、放膽押注

美股市值王競賽近來高潮迭起，原本是科技業宿敵微軟與蘋果捉對廝殺爭第一，不料繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）以黑馬之姿超車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。