日圓兌美元走貶 英鎊升值因服務業通膨高於預期

美元周三（18日）對日圓升值、對歐元小幅貶值，由於美國市場休市，市場交投清淡，美元難以找到方向，而歐元仍接近近期低點，因擔心法國新政府可能會削弱財政紀律，增加整個歐元區的債務風險溢價。

美元指數小跌0.03%至105.23。

美元兌日圓升值0.15%至158.09日圓，日圓繼續承受日本和美國之間巨大利率差的壓力。分析師說，日本央行即將緊縮貨幣政策，但將採取緩慢的方式。

歐元兌美元小幅升值0.04%，至1.0744美元；上周五創一個半月新低，報1.07美元。

法國和德國公債殖利率利差自周一以來略有縮窄，但仍接近上周創的七年高點。目前該利差被視為衡量歐洲核心地區預算危機風險的一個指標。

分析師警告，歐元遠未消化歐元區金融穩定的嚴重威脅。

三菱日聯金融全球市場研究主管Derek Halpenny表示：「與法國公債殖利率利差走勢相比，外匯走勢非常有限，這確實凸顯了一個事實，即市場反應更多的是對固定收益風險的重新評估。」

歐盟執委會周三一如預期提議對法國、義大利和其他五個預算赤字過高的歐盟國家採取紀律處分措施。

同時，英鎊在數據顯示英國服務業通膨高於預期後上漲。

英鎊兌歐元升值0.1%，至0.8443英鎊，英鎊兌美元升值0.13%，至1.2725美元，此前英國數據顯示核心物價壓力依然強勁。

市場認為英國央行8月降息的可能性為25%左右，低於數據公布前的50%，對2024年寬鬆貨幣政策的可能性定價為44個基點，低於數據公布前的近50個基點。 英國央行將於周四召開政策會議。