油價觸及七周高點後轉為小跌 金價基本持平
國際油價周三（19 日）在觸及七周高點後小幅下跌，美國庫存意外增加抵銷投資人的樂觀情緒；金價基本持平，美國最新經濟數據乏善可陳，投資人仍在摸索聯準會何時可能開始轉向寬鬆的蛛絲馬跡。
油價小跌作收
布蘭特原油8月期貨收盤下跌0.06美元，跌幅0.1%，報每桶85.27美元；西德州原油期貨跌0.1%，報每桶81.47美元。
布蘭特原油盤初一度觸及每桶85.84美元，為5月1日以來的最高水準，而美國原油則升至每桶81.96美元，為4月30日以來的最高。
知情人士說，美國石油學會報告上周美國原油庫存增加226萬桶。如果得到官方數據的證實，這將是連續第三次增加。庫存的增加抵銷美股近期上漲帶來的樂觀前景。
PVM的分析師Tamas Varga表示：「有跡象顯示煉油廠正在為夏季做準備」，「近月布蘭特油價比石油輸出國組織與盟國（OPEC+）會議後的低點高出逾8美元。這顯示出對全球石油供需平衡最終將緊縮的樂觀情緒」。
不過，隨著油價過去兩周大漲，有跡象顯示期貨已接近超買水平。 布蘭特油價9天相對強弱指數已經超過70，顯示回檔可能即將來臨。
金價基本持平
現貨金價19日收盤小跌0.06%，報每英兩2,328.16美元。美國大部分市場因六月節假期休市。
周二公布的數據顯示，美國5月零售銷售幾乎沒有成長，4月數據也被大幅下修，這暗示第2季經濟活動依然乏善可陳。
自聯準會決策官員上周暗示他們預期今年只會降息一次以來，黃金一直窄幅波動。
美國銀行金屬研究主管Michael Widmer表示：「感覺不像是一個可以立即觸發價格走高的市場。」他說，只有聯準會降息，才能讓一些西方投資者進場。
ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista表示，金價走勢的主要驅動力仍是市場對聯準會貨幣政策的預期，儘管價格在逐步攀升，但走勢相當受抑，市場等待更多實質性的消息。
現貨銀價上漲0.6%，報每英兩29.69美元；白金上漲0.8%，報每英兩977.49美元；鈀金上漲2.1%，報每英兩905.51美元。
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