歐洲智庫：歐盟經濟安全政策須因應出口依賴問題

歐洲智庫Bruegel指出，歐盟經濟安全政策尚須加強因應出口依賴問題；歐盟副主席維斯塔哲在同場座談強調理念相近國的經濟安全合作，因為「每個國家在面對（經貿）脅迫時都是小國」。

時值歐洲聯盟（EU）重要人事換屆期，本屆歐盟大力著墨地緣政治下的競爭力和經濟安全議題，料將繼續成為下一屆歐盟當局的重點。

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）今天舉辦座談探討歐盟經濟安全政策，距離去年6月歐盟執行委員會（European Commission）提出「經濟安全戰略」正好滿一年。

當時執委會提出的經濟安全工具主要有三面向：一是外來投資審查，尤其是投資歐盟境內關鍵基礎設施或併購歐洲重要企業；二是出口管制，尤其涉及軍武科技、間諜軟體等敏感產品；三是管控對外投資，避免歐洲企業將先進關鍵科技輸出到有風險的國家。

執委會並將其他「去風險化」（de-risking）工具納入這套經濟安全戰略架構下，包括關鍵原料法、歐盟晶片法，以及反制他國以貿易為脅迫武器的「反脅迫政策工具」（EU Anti-coercion Instrument）等。

根據Bruegel主任澤特梅爾（Jeromin Zettelmeyer）與研究團隊評估，目前歐盟對進口產品「去風險化」提出的政策尚可，尤其在關鍵原料、晶片領域，在遏阻經貿脅迫上則有強力的「反脅迫政策工具」，但降低出口市場依賴度的政策仍遭到大幅忽視。

中國是歐盟第2大貿易夥伴，也是經濟安全戰略的主要對象之一，歐盟是否該降低與中國的經濟融合，澤特梅爾坦言團隊內部意見分歧，歐盟圈對此需要更多討論。

執委會負責競爭力政策的副主席維斯塔哲（Margarethe Vestager）表示，歐盟目前非常需要的是建立「在乎經濟安全的文化」，從「效率第一」的典範轉移到更加考量經濟韌性和供應鏈安全。

她指出，當前經濟安全面臨到中國產能過剩問題的挑戰，歐盟市場無法吸收、價格也無法與之競爭，這是前所未見的供應面衝擊，不能坐看問題惡化。

維斯塔哲強調國際合作共同因應的重要，認為下階段經濟安全議題需要建立系統化的方法，包括七大工業國（G7）已同意發展一套針對潔淨能源科技的「可信賴度標準」，透過資訊安全等標準篩選可信賴的合作產業，「例如企業搬到越南，但仍是中國公司」，可信賴度就待商榷。

她表示，建立這套標準後就可以進一步發展對企業有誘因的政策，化解企業投入經濟安全將使成本大增的顧慮。她並認為合乎標準的夥伴將會逐漸形成群聚效應（critical mass），「這不是件小事」。