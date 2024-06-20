輝達市值世界第一…黃仁勳身價日增1300億全球富豪排第11

中央社／ 洛杉磯19日綜合外電報導

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）昨天市值登上世界第一，執行長黃仁勳光是一天身價就增加逾40億美元（約新台幣1300億元），在全球富豪排行榜升至第11名。

美國雜誌「富比世」（Forbes）報導，輝達股價昨天上揚逾3%，來到每股135.70美元，黃仁勳身價隨之增加逾40億美元，截至昨天下午，黃仁勳身價已達到1190億美元（約新台幣3.85兆元）左右。

根據富比世「即時億萬富豪排行榜」（The Real-Time Billionaires List），黃仁勳目前在全球富豪排行榜名列第11位。

黃仁勳目前排在第12名的印度首富安巴尼（MukeshAmbani）之前，落後排名第10名的微軟公司（Microsoft）前執行長巴爾默（Steve Ballmer）。

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