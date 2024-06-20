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反制關稅 傳陸鎖定歐盟大排量油車

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

歐盟預計七月四日起對中國大陸進口電動車加徵臨時反補貼稅，最高稅率達百分之卅八點一，北京為反制歐盟，日前宣布對歐豬肉和豬肉產品反傾銷調查。大陸官方環球時報昨報導，中國和歐洲主要車企十八日閉門會議，與會中方車企和行業協會呼籲北京進一步反制，積極考慮對大排量汽油車進口提高暫定關稅。

環球時報報導，中歐主要車企十八日舉行閉門會議，參加會議人士透露，與會的中方車企和行業協會均表達了對歐盟針對中國電動汽車反補貼調查初裁的強烈不滿，呼籲政府採取堅決反制措施，建議積極考慮對（歐洲）大排量汽油車進口提高暫定關稅。

相關人士稱，與會歐洲車企均反對歐盟對中國電動汽車徵收臨時反補貼稅，希望中歐盡快開啟談判，避免貿易摩擦升級。中歐車企共同呼籲反對貿易保護主義，維護基於規則的自由貿易。

此外，大陸國務院副總理丁薛祥當地時間十八日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇時指出，電動汽車是能源綠色低碳轉型的標誌性產品，歐盟對中國電動汽車加徵關稅是典型的保護主義，不利於歐盟綠色轉型，有損全球應對氣候變化合作大局。希望歐方增強環境氣候和經貿領域對華合作政策一致性，避免因為經貿摩擦遲滯綠色轉型進程，避免「綠色壁壘」干擾正常經貿合作。

塞夫柯維奇稱，中國在全球事務中具舉足輕重影響力，與中國保持良好關係至關重要。歐方願同中方深化應對氣候變化、保護生態環境等領域合作，推動「聯合國氣候變化框架公約」第廿九次締約方大會取得成功。並稱歐方重視電動汽車產業發展，願通過對話妥處分歧。

歐盟 綠色 電動汽車

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