輝達市值稱冠全球 超越微軟與蘋果

人工智慧（AI）飆股輝達（NVIDIA）股價18日大漲3.5%，市值暴增至3.34兆美元，超越微軟與蘋果，成為全球市值最高公司，五年內從不到20名衝到世界冠軍，華爾街最樂觀的分析師更認為，輝達漲勢還沒走到頂，預期未來一年市值將繼續衝至接近5兆美元。

輝達股價18日收盤大漲3.5%至135.58美元，市值單日暴增1,130億美元至3.34兆美元，擠下微軟的3.32兆美元及蘋果的3.29兆美元。道瓊市場數據公司顯示，五年前輝達市值連全球前20名都擠不進，兩年前爬升到第十，一年前晉升至第五，今年6月首度突破3兆美元，到18日總算坐上全球市值最高寶座，足見輝達股價的凌厲漲勢。

輝達股價今年來漲逾170%，富比世（Forbes）的即時數據顯示，截至19日輝達執行長黃仁勳的身價增至1,187億美元，在全球排名第11。

輝達創立於1991年，在1999年首次公開發行股票（IPO），據計算，若有人在當時買進輝達股票，且能挺住有三年年線大跌50%以上的利空，這25年來包括股息再投資的總報酬率達到591,078%。

展望後市，Rosenblatt證券分析師摩西曼（Hans Mosesmann）18日調高輝達股價目標價，由140美元上調至200美元，比18日收盤價高出近50%，以此計算的輝達市值逼近5兆美元。