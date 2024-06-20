全球富豪驚爆最大遷移潮 阿聯、美國及新加坡成熱門落腳處

最新報告預測，在地緣政治風險等因素影響下，今年將出現創紀錄的全球富豪遷移潮，總計12.8萬名「百萬美元富豪」，將成群「逃離」中國大陸、英國及印度等國，台灣今年預估也將淨流失400名百萬美元富豪，為全球第八多，而這些富人主要遷往阿拉伯聯合大公國、美國及新加坡等地。

跨國投資顧問機構恒理（Henley & Partners）18日發布「私人財富移民報告」，中國大陸今年預估將淨流失15,200名百萬美元富豪，依然是全球最多，且流失速度比去年的13,800人加快，英國淨流失的富豪人數預估將比去年增加一倍多到9,500人，為歷來最多。

各國超富豪淨移出人數

這份報告運用財富情報業者New World Wealth的數據，預測各地至少擁有100萬美元（約新台幣3,238萬元）以上流動可投資財富的「百萬美元富豪」淨流出與淨流入人數。

恒理私人客戶事業群主管佛列克表示，今年將是全球財富遷移的分水嶺時刻，「前所未見的12.8萬名百萬美元富豪今年預料都將移居他鄉，超越去年的12萬人紀錄」，「隨著世界陷入地緣政治緊張、經濟不確定性及社會動盪的完美風暴，用腳投票的百萬美元富豪人數創下紀錄」。

他認為，從許多面向來看，這波富豪大遷移潮是一領先指標，宣示全球版圖與財富板塊將出現重大轉變，對各國的未來有深遠影響。富豪遷移也常帶動相應的資金遷移，受惠地區所獲益處龐大且廣泛，不只有利稅收，也有助當地經濟與就業。

根據報告，台灣百萬美元富豪人數2013~2023年增加42%，達62,600人，擁有至少1億美元流動可投資財富的富豪去年為135人，財富10億美元以上者有23人。

印度今年淨流失百萬美元富豪的速度預料放緩，今年將有4,300人出走，少於去年的5,100人，但仍是全球第三多。南韓將有1,200名富豪出走，台灣為400人，比去年的300人多。

倫敦獨立智庫政府研究所執行長懷特指出，各地百萬美元富豪出走原因不一，中國大陸和印度是因龐大經濟體成功創造許多百萬美元富豪，印度、巴西、越南、南非及奈及利亞富豪離開的原因常是追求更佳的生活風格、更安全和更乾淨的環境、以及更優質的健康和教育服務，其他地方則是面臨地區威脅或美國安全立場的不確定性，例如台灣和南韓。

至於這些富豪的落腳處，第一個是阿拉伯聯合大公國，這個中東國家今年預料將吸引破紀錄的6,700名百萬美元富豪淨流入，為連續第三年稱冠全球，美國今年預估將吸引3,800名富豪流入，為第二多，第三多為新加坡的3,500人。



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