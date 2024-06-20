美銀調查…投資人現金比重 三年低點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美銀（BofA）18日公布的最新基金經理人調查顯示，全球投資人在6月依然對股市樂觀，配置在現金的比重維持在三年低點，對股票的配置比重則上升。

據美銀6月調查，投資人一直渴望將資金投入股票等風險較高資產，平均而言，現金僅占投資組合的4%，是2021年6月來最低。這些經理人大致轉向股票，在他們移出貨幣市場基金的資金中，有32%配置在美國股票，19%則配置在全球股票。

這項調查中所謂的「牛熊指標」，在6月達到2021年11月來最「牛」，也就是最為看多的程度，這項指標是衡量基金經理人的現金水準、股票配置與經濟成長預期來評估他們的投資氛圍觀點。這項調查訪調總計管理6,040億美元資產的206位基金操盤手。

基金經理人更趨樂觀，可能是因為對全球經濟展望的看法改善。投資人大致預期全球經濟成長維持穩定，淨6%受訪者預測經濟疲弱，較上月的9%比率減少。73%的受訪者說，不認為全球經濟會陷入衰退。

不過，特定風險依然存在，最大的隱憂是通膨進一步升溫，33%認為這是他們最擔心的事，其他尾部風險則是地緣政治風險（22%）和美國大選（16%）。

美國大選 風險

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