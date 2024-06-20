韓對美經常帳順差創高

南韓去年對美國經常帳順差創新高，對中國大陸逆差也創新高，對美、中兩國經常帳的差距也擴大到歷來最大，凸顯首爾與世界兩大經濟體的貿易關係此消彼長。

南韓央行19日公布的數據顯示，南韓2023年對美國經常帳順差912億美元，是歷年來最高；對中國大陸經常帳逆差309億美元，也寫下最高紀錄。兩者差距是南韓央行1990年代末開始追蹤這項數據以來最大。

美國2020年超越中國大陸，成為南韓經常帳順差最大的貿易夥伴，此地位一直保持至今。去年對美順差破紀錄，正值南韓總統尹錫悅努力強化與華府關係，一改前任總統文在寅在華府與北京之間力求外交平衡的做法。

從經常帳數據可綜觀一國貿易與其他金融交易的盈虧。南韓對中國大陸貿易逆差日增，顯示這個世界第二大經濟體已降低對南韓貨物與服務的依賴。多年來，中國大陸一直是南韓最大貿易夥伴，也是南韓經濟成長一大推力。

同時，美國則與南韓擴大貿易往來，包括提供補貼、鼓勵三星電子、SK海力士等科技巨人在美設廠，並在北韓與中、俄軍事交流更密切之際，加強對首爾安保承諾。

美國也設法藉由出口管制，限制尖端科技流向中國大陸。美中兩大超級強權正在多項領域爭霸，包括人工智慧（AI）、電動車，以及其他攸關國家安全與經濟前景的領域。