韓對美經常帳順差創高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

南韓去年對美國經常帳順差創新高，對中國大陸逆差也創新高，對美、中兩國經常帳的差距也擴大到歷來最大，凸顯首爾與世界兩大經濟體的貿易關係此消彼長。

南韓央行19日公布的數據顯示，南韓2023年對美國經常帳順差912億美元，是歷年來最高；對中國大陸經常帳逆差309億美元，也寫下最高紀錄。兩者差距是南韓央行1990年代末開始追蹤這項數據以來最大。

美國2020年超越中國大陸，成為南韓經常帳順差最大的貿易夥伴，此地位一直保持至今。去年對美順差破紀錄，正值南韓總統尹錫悅努力強化與華府關係，一改前任總統文在寅在華府與北京之間力求外交平衡的做法。

從經常帳數據可綜觀一國貿易與其他金融交易的盈虧。南韓對中國大陸貿易逆差日增，顯示這個世界第二大經濟體已降低對南韓貨物與服務的依賴。多年來，中國大陸一直是南韓最大貿易夥伴，也是南韓經濟成長一大推力。

同時，美國則與南韓擴大貿易往來，包括提供補貼、鼓勵三星電子、SK海力士等科技巨人在美設廠，並在北韓與中、俄軍事交流更密切之際，加強對首爾安保承諾。

美國也設法藉由出口管制，限制尖端科技流向中國大陸。美中兩大超級強權正在多項領域爭霸，包括人工智慧（AI）、電動車，以及其他攸關國家安全與經濟前景的領域。

南韓 美國

延伸閱讀

外商頻道不能「equal or better」 NCC要求新替代頻道

首升格為副部級 中韓「外交安全對話」時隔多年首爾登場

南韓軍方曝：北韓士兵在非軍事區埋地雷誤踩引爆 釀多人死傷

韓媒：DDR5 DRAM會漲價 因為兩大韓廠聚焦HBM生產

相關新聞

Fed今年降息機率更高了 理事庫格勒樂觀通膨趨向2%

美國聯準會（Fed）多位官員仍強調，在調降利率之前，需要看到更多通膨降溫的證據，不過理事庫格勒（Adriana Kugl...

美擴大圍堵陸製晶片 拿聯邦補助的企業將不准在美使用紅鏈設備

為進一步打壓中國大陸對晶片生產的影響力，美國跨黨派國會議員提案，擬禁止取得聯邦晶片補助的企業在美國的廠房使用中國設備。另...

德國經濟部長的中國之行任務棘手

（德國之聲中文網）德國副總理、經濟部長哈貝克（Robert Habeck）本周出訪韓國和中國，計劃就貿易、氣候保護和能源政策等話題展開磋商。周四（6月20日）他將在首爾會見韓國總理和貿易部長，周六在北

反制關稅 傳陸鎖定歐盟大排量油車

歐盟預計七月四日起對中國大陸進口電動車加徵臨時反補貼稅，最高稅率達百分之卅八點一，北京為反制歐盟，日前宣布對歐豬肉和豬肉...

日圓貶值效應…日出口額激增 量能連四跌

受日圓貶值提振，日本5月出口額增長速度達到2022年底來最大，但出口量卻連跌四個月，凸顯出全球需求依舊相對疲軟，也讓日本...

美銀調查…投資人現金比重 三年低點

美銀（BofA）18日公布的最新基金經理人調查顯示，全球投資人在6月依然對股市樂觀，配置在現金的比重維持在三年低點，對股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。