慧與結盟輝達 搶攻企業客戶

慧與科技（HPE）18日宣布，攜手人工智慧（AI）晶片霸主輝達，對企業客戶提供一系列AI軟硬體整合工具，瞄準企業出於資安隱憂、將建構自家雲端基礎建設所帶來的商機。

慧與執行長奈利（Antonio Neri）說，與輝達的合作關係，將聚焦於為企業客戶建置AI伺服器，這些客戶與霸占AI市場的雲端運算業者相比，需要更多支援，目標是藉此加速生成式AI的工業革命。

他也表示，新的產品不僅僅是販售由輝達晶片驅動的伺服器，「伺服器只是伺服器，你需要所有軟體、儲存空間和網路做搭配。對一家企業來說，整合非常困難」。

因此，慧與與輝達將讓企業可以更輕鬆建置自己的雲端基礎設施，不必仰賴雲端供應商。奈利指出：「生成式AI可為企業轉型帶來巨大潛力，但AI科技既複雜且分散，對大企業採行（AI）構成許多風險與阻礙，並為企業最珍貴的資產、即專有的資料帶來風險。」

奈利表示，慧與AI伺服器的訂單，有超過五成來自企業客戶。他說，AI正把部分的工作量，從雲端轉移回企業的資料中心，原因是出於對資安的擔憂，「在AI的世界中，有法遵、監管層面的挑戰，因為這是一項資料優先的事業。客戶更重視資料、和其儲存地點，及如何保護它，還有最終如何利用自家的資料訓練模型」。

慧與除了提供軟硬體，也提供客戶服務，這將有助其在競爭日益激烈的AI市場提高利潤。隨著AI在過去一年已帶動一部分的硬體產業，尤其是半導體領域，投資人已更加關心AI伺服器市場的角逐戰。

在本月稍早，戴爾和慧與公布上季財報。戴爾強勁的銷售，被毛利下滑抵銷。慧與的利潤率儘管也受到質疑，但拜AI伺服器銷售強勁所賜，帶動股價躍漲。Bernstein分析師薩科納吉表示，企業財報與專家的評論顯示，AI伺服器的利潤率偏低，也就是不到10%，這從戴爾財報可以得見。

Raymond James分析師李歐波德則認為，慧與產品中服務的比重較高，可望把伺服器業務的營業利潤率穩定在11%左右。

另外，英國監管機關「競爭及市場管理局」（CMA）19日宣布，已對慧與以140億美元收購加州AI與網路業者Juniper Networks一案，展開調查。

CMA會在7月3日前徵詢各方意見，並在8月14日之前完成第一階段的調查，並決定是否推進到更深入的第二階段調查。

儘管如此，慧與仍認為，將在今年或明年初完成這項併購案，「我們正努力迅速有效地完成所有必要的審查，並獲得許可，以便能盡快開始為客戶提供價值」。