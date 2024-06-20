奇異航太減碳 攻混合引擎

奇異航太（GE Aerospace）正在開發混合引擎，盼配備在下一個世代的窄體飛機上，發揮降低碳排的效果。儘管這項技術仍在測試中，但只要成功，就能生產出像是空中Toyota Prius一樣的飛機。

該公司正與美國航太總署（NASA）合作一項計畫，將在飛機的渦輪風扇引擎，嵌入電動馬達或發電機，為飛機飛行過程的中不同階段提供電力。如今，奇異航太19日說，已完成這個混合零件的初步測試，以及引擎的基線測試。下一步是測試兩者結合在一起的情況。

此外，該公司商業引擎與服務主管斯托克斯（Russel Stokes）說，儘管波音公司延緩生產的步伐，但全球飛機引擎供應鏈可能將繼續面臨挑戰，「隨著時間過去，情況會改善，我對這點有信心。但是，今年仍會是個充滿挑戰的環境，而且明年恐怕也是如此」。

一些航空公司的執行長都認為，對這個產業來說，引擎維修的時程延後是一大限制。

奇異航太這家從奇異分拆出來的公司，在窄體飛機引擎的市占擁有主宰地位，在寬體飛機引擎上的市占也相當強勢。