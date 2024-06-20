美擴大圍堵陸製晶片 拿聯邦補助的企業將不准在美使用紅鏈設備

為進一步打壓中國大陸對晶片生產的影響力，美國跨黨派國會議員提案，擬禁止取得聯邦晶片補助的企業在美國的廠房使用中國設備。另據彭博引述知情人士報導，美國商務部工業與安全事務次長艾斯特維茲，將赴日本和荷蘭，要求加強限制中國發展半導體。

美國議員提出的這項跨黨派法案，要求禁止英特爾和台積電等公司從中國、俄羅斯、北韓和伊朗擁有或控制的實體採購晶片製造設備，該禁令僅適用於獲得2022年晶片和科學法資金支持的美國設施，而廠商的海外業務則不在其針對範圍內。

民主黨籍參議員凱利、共和黨籍參議員布萊克本聯合提出該法案。與此同時，以洛夫格倫為首的眾議員，也在眾院提出一項對應法案。

另一方面，知情人士透露，艾斯特維茲將出訪荷蘭和日本，敦促這兩個盟國擴大遏制中國，包括限制荷蘭設備供應商艾司摩爾（ASML）和東京威力科創在中國的活動，箝制住該國製造AI高階記憶體晶片的能力。艾斯特維茲會聚焦開發高頻寬記憶體（HBM）的中國大陸晶片工廠。

ASML和東京威力科創的設備，可用於生產動態隨機存取記憶體晶片（DRAM）的裸晶，HBM晶片則是將這些裸晶堆疊製造而成。

根據大陸企業數據提供商「企查查」訊息，從事HBM晶片研發的陸企包括武漢新芯，這是長江存儲的子公司。華為和長鑫存儲據報也在開發HBM。

這幾年來，拜登政府以國安為由，限制中國大陸購買和生產先進半導體的能力，但結果好壞參半，華為和其他公司仍取得重大進展。美國正尋求盟國支持，建立更有效的全球封鎖。

戰略與國際研究中心（CSIS）瓦德瓦尼AI與先進技術中心主任艾倫說：「美國是全球半導體設備行業的最關鍵參與者，但並不是唯一重要的國家。日本和荷蘭也是半導體設備的主要供應商。他們限制出口，但沒對維修保養設限，而在整個技術管控架構裡，那是一個關鍵限制。」

艾斯特維茲預料將重申美國長期以來的要求，敦促日荷加強對ASML和東京威力科創在中國維修保養其他先進設備的限制。美國已經對應用材料（Applied Materials）和科林研發（Lam Research）等美企實施了此類限制。

美國代表團訪問荷蘭的時間，預計在荷蘭新內閣於7月首周宣誓就職之後。來自極右派自由黨的克萊弗料將出任外貿與發展援助大臣，這個職位通常負責監督荷蘭的出口管制政策。目前還不確定荷蘭新政府將如何應對美國要求。