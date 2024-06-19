NVIDIA憑什麼市值稱王？ 因黃仁勳掌握科技大勢、放膽押注

美股市值王競賽近來高潮迭起，原本是科技業宿敵微軟與蘋果捉對廝殺爭第一，不料繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）以黑馬之姿超車兩大科技業前輩，勇奪全球市值最高上市公司榮銜。分析師指出，輝達挾著人工智慧（AI）熱潮助攻，短期內上漲氣勢銳不可當。

市值坐三、搶二到奪冠 登頂過程屢破紀錄

輝達股價18日收盤大漲3.5%，市值衝上3.34兆美元，超越微軟的3.32兆美元和蘋果的3.29兆美元，再度改寫美股市值前三大排名。事實上，本月來美股市值冠亞季軍一再洗牌。月初時，輝達市值超前蘋果，是2002年來首見，近日來兩家公司互有超前；蘋果上周四收盤追過微軟，市值冠軍獎盃短暫到手，卻在本周被微軟搶回，周二收盤則落入輝達之手。

輝達是本世紀以來，第六家收盤市值稱冠全美的上市公司。根據道瓊市場數據，自2001年以來，前五家締造此紀錄的公司包括：微軟、蘋果、亞馬遜、埃克森美孚，以及奇異（GE）。這段期間內保有此榮銜最久的是蘋果；亞馬遜的市值冠冕戴得最短，只在2019年維持了13個交易日。

輝達市值登頂舉世矚目，尤其因為這家公司20年前甚至未擠進前20名。然而，近年來輝達市值扶搖直上，兩年前排名第十，一年前躍上第五，如今又稱冠。輝達崛起速度在美股史上數一數二，一年前市值還僅略高於4,000億美元，短短一年內就從1兆美元飆上3兆美元。

AI軍備競賽引爆輝達股價漲勢

自2022年底OpenAI發布聊天機器人ChatGPT引起轟動，市場對這類生成式AI產品的興趣大爆發，吸引企業紛紛投入AI軍備競賽，輝達的AI晶片訂單隨之狂湧，供不應求。

2023年第1季輝達財報大放異彩，生意興隆程度震驚華爾街，當時輝達預估的營收季成長比分析師共識預測高出超過50%。更驚人的是，往後五季，輝達營收和獲利數字持續超越市場節節升高的預期。

投資人於是發覺，輝達是少數幾家AI營收已大幅成長的公司之一，股價隨之狂飆。

Baron資本公司副總裁兼投資組合經理人李伯特說，輝達不只賣AI晶片，也賣AI系統，其專屬的軟體與強大的開發者生態系更鞏固市場領先地位。

Wedbush證券分析師艾夫斯說：「輝達的GPU晶片有如科技業的新黃金或石油。隨著第四波工業革命興起，更多企業和消費者正迅速朝這個方向前進。」

據估計，輝達目前掌控超過80%的AI系統晶片市占率。

科技研究公司Futurum執行長紐曼說：「他們預見這股趨勢，為此打造產品，並促成這個市場。如今，他們幾乎可隨心所欲開價。」

輝達今日的輝煌騰達，肇始於多年前創辦人兼執行長黃仁勳大膽押注繪圖處理器（GPU），並預見轉向「加速運算」將成為科技業大勢所趨。

自家繪圖處理器成功打入微軟Xbox和Sony的PlayStation遊戲機，讓輝達初嚐勝績。輝達GeForce顯示卡因為提供栩栩如生的逼真體驗，而成為眾多遊戲玩家的最愛。

2012年，輝達發表用於資料中心伺服器的繪圖晶片，有利執行複雜的運算任務，像是石油與天然氣探勘和氣象預測。這讓輝達在如今獲利豐厚的資料中心晶片市場占有一席之地，儘管那些晶片並非一問世就是搶手貨。

2015年，輝達晶片成為一些新興科技的建構基礎，對先進圖形介面、自駕車到新一波AI產品都不可或缺。

即使在加密幣挖礦需求乾涸後，資料中心銷售持續成長。新冠肺炎疫情爆發後，在家上班蔚為風潮，更促使企業大舉添購運算效能以支持遠距上班所需。2017年度至2021年度，輝達資料中心營收躍增八倍。

2022年底，ChatGPT橫空出世，引爆生成式AI熱潮，輝達成為公認的現階段AI最大贏家股。

Zacks投資管理公司基金經理人穆伯里說：「管理團隊居功厥偉。每一波硬體創新趨勢，他們都掌握得宜。」

2023年度，輝達資料中心營收首度超越遊戲事業營收。分析師預期，本年度資料中心營收可望突破1,000億美元。

Wayve資本管理公司策略師威廉斯認為，輝達「在這一行的地位固若金湯」。他說：「他們的市占率顯然不會永遠保持95%，但任何人幾乎都不可能取而代之。」