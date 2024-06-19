債市恐承壓？這家日銀「錯判利率」走勢大虧 擬售逾600億美元歐美公債

日本農林中央金庫（Norinchukin Bank）看錯利率走向，蒙受鉅額虧損，19日表示擬出售約10兆日圓（634億美元）的美國與歐洲公債，以減少損失。

農林中央金庫發言人表示，將在明年3月為止的本會計年度，逐步脫手這些外國公債，出售總額相當於該銀行全球投資組合的近六分之一。另外，本會計年度的淨損將達1.5兆日圓，為先前預估值的三倍。端看能賣出多少債券及市場狀況而定，最終淨損額可能改變。

該銀行的債券投資組合，上一會計年度的未實現虧損達2.2兆日圓，主要是歐美利率維持高檔，吃掉他們在低利率時期購入公債的價值。

農林中央金庫5月已說，打算籌款1.2兆日圓以補強資本，擬向旗下合作社募資，並改變投資組合，要用高殖利率證券取代低殖利率證券。發言人說，賣掉這些低殖利率公債，意在減少利率風險。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）的資深日本經濟學家山口典宏（音譯）表示，他認為農林中央金庫在外債的巨大未實現損失是特例，不代表日本出現系統性風險。

農林中央金庫仰賴投資組合，創造獲利，這在日本銀行業中相當罕見。日本多年來的超低利率，促使該銀行大舉投資歐美公債。另外，這家銀行也是抵押貸款債券（CLO）的全球最大投資人之一。

內閣官房長官林芳正說，密切關注可能衝擊，但相信該銀行財務狀況充足。儘管官員未表示憂慮，但此一消息仍讓外界質疑，該國的銀行體系是否潛藏其他損失。

因債券部位而蒙受帳面虧損的銀行，不只農林中央金庫。據美國監管機構，全美銀行業在3月底為止，證券投資組合的未實現損失達5,165億美元，其中美國銀行（BofA）的相關虧損，就在1,000億美元以上。