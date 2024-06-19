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富拚富！馬斯克、貝佐斯、阿諾特拚全球首富 20天內排名重寫六次

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
馬斯克近來靠著股東會通過他的巨額薪酬方案，身價重回首富寶座。圖／美聯社
馬斯克近來靠著股東會通過他的巨額薪酬方案，身價重回首富寶座。圖／美聯社

全球三大富豪馬斯克（Elon Musk）、貝佐斯（Jeff Bezos）和精品王朝LVMH集團執行長阿諾特（Bernard Arnault），正為地表首富寶座展開激烈廝殺，自5月底來三人的排名順序已變動了六次，主要受到馬斯克薪酬方案、法國提前改選，和美國科技股漲勢影響。

彭博資訊報導，馬斯克、貝佐斯和阿諾特今年來有94%時間占據彭博億萬富豪指數前三名。雖然自從馬斯克3月初跌落首富寶座以來，排名大致維持穩定，但自5月29日來，排名卻已變動了六次。

特斯拉股東上周再度通過馬斯克2018年的薪酬方案，帶動特斯拉股價大漲。根據彭博億萬富豪指數最新排名，馬斯克的淨值來到2,101億美元，再度取代貝佐斯，成為全球首富。

馬斯克和特斯拉董事會過去兩個月拚命拉攏股東支持這項方案，特別強調這項方案將讓馬斯克有資格擁有高達5,580億美元的股票選擇權，只要公司達到特定里程碑。這些選擇權如今占馬斯克淨值的近四分之一。

馬斯克的身價也受到他的AI新創公司xAI新一輪籌資提振，這輪籌資預估將使該公司估值達到逾240億美元；彭博富豪指數估計馬斯克擁有該公司65%股權。

在過去三個月大部分時間盤踞在冠軍寶座後，阿諾特近來身價下滑至第三名的2,004億美元，因為法國總統馬克宏宣布提前大選，導致法國股市大跌，他的淨值也因此蒸發近130億美元。

亞馬遜創辦人貝佐斯目前則在彭博富豪指數上位居第二，淨值為2,066億美元。科技股漲勢讓亞馬遜股價目前正逼近紀錄高點。自5月29日來，貝佐斯曾三度重回冠軍。

貝佐斯最近憑著科技股帶動亞馬遜股價大漲，身價穩坐全球前三。圖／路透
貝佐斯最近憑著科技股帶動亞馬遜股價大漲，身價穩坐全球前三。圖／路透
阿諾特最近受到法國總統馬克宏宣布提早大選導致法股大跌，身價跌到全球第三。圖／美聯社
阿諾特最近受到法國總統馬克宏宣布提早大選導致法股大跌，身價跌到全球第三。圖／美聯社

指數 特斯拉 貝佐斯 馬克宏 馬斯克

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