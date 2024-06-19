英國5月通膨降至2.0% 放緩至3年低點

最新官方數據顯示，英國通膨已減緩至3年低點。但分析人士認為，這無法拯救四面楚歌的英國首相蘇納克（RishiSunak），他所屬的保守黨（Conservative Party）預計在即將來臨的大選中輸給對手工黨（Labour Party）。

法新社報導，英國國家統計局（Office for NationalStatistics）今天表示，受到食品價格漲勢減緩的影響，5月消費者物價指數（CPI）從4月的2.3%放緩至2.0%。

英國通膨上一次維持在英國央行英格蘭銀行（Bank of England）的目標2%，是在2021年7月。

英國央行預定20日召開貨幣政策會議，外界普遍預期英國央行將維持利率不變，一如過去在英國大選前夕的狀況。

不過，分析師指出，無論選舉結果如何，由於物價近年來大幅攀升後仍維持在高位，英國央行可能會按兵不動。