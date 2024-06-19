跟隨華爾街股市漲勢 亞股漲多跌少

在美國最新經濟數據升高市場降息希望後，華爾街股市再創紀錄高點，亞洲股市今天漲多跌少。然而聯邦準備理事會（Fed）官員一番謹慎的評論，多少仍打擊市場降息預期心理。

美國5月零售銷售數據低於預期，顯示消費者出現疲乏跡象，意味著美國這個全球最大經濟體的成長正在減緩，提供聯準會放寬貨幣政策的空間。

但聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩列姆（AlbertoMusalem）表示，在考慮放寬貨幣政策之前，他得看到有利的通膨、溫和的需求，以及擴張的供應出現一段時間。

他警告：「這些情況可能會花上好幾個月，甚至可能等上好幾季。」

低於預期的零售銷售數據有助於抵銷美國新增就業意外躍增的衝擊。儘管利率已經維持高檔一段時間，通膨也居高不下，美國勞動市場依然有韌性。

在大型科技股需求激增帶動下，標準普爾500指數（S&P 500）和那斯達克（Nasdaq）再創紀錄高點，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）則是擠下微軟（Microsoft）成為全球最有價值的上市公司。

輝達市值已經達到3兆3490億美元。過去5年來，輝達股價飆漲近3500%。根據彭博，有市場分析師預測，未來一年，輝達市值可望挑戰5兆美元。

近來表現不振的香港股市今天收盤大漲近3%。分析師表示，投資人期盼中國證券監督管理委員會主席吳清、中國人民銀行行長潘功勝出席的論壇，將宣布最新市場友善措施。

至於亞洲其他股市，東京、新加坡、首爾和台北股市都收漲。上海、雪梨、馬尼拉、威靈頓股市皆收跌。