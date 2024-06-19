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就看本周！台積電ADR市值將突破1兆美元 多頭氣勢愈燒愈旺

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
台積電多頭氣盛，市值翻越1兆美元指日可待。圖／路透
台積電多頭氣盛，市值翻越1兆美元指日可待。圖／路透

台積電ADR於美股18日再漲1.38%，收在179.69美元，市值為9,320億美元。該公司上周已超越「股神」巴菲特的波克夏公司，成為全球市值第八大的企業，只要再漲7%，市值就翻越1兆美元關卡。

台積ADR今年來漲幅達73%，隨著市值逼近1兆美元大關，該股的多頭氣勢也愈來愈旺。

彭博資訊報導，多家華爾街券商在本周調升台積電的目標價，原因是看好人工智慧（AI）相關的需求激增，以及該公司有望在明年漲價，進而提高獲利。高盛認為，台積電3奈米和5奈米製程的晶片價格，有望上漲「低個位數」，將其目標價上調19%至新台幣1,160元，成為最看好台積電的券商。

摩根大通則說，台積電可能上修今年的營收預期，也有望把資本支出上調至區間上緣，預計在2028年前，AI占營收的比重可達35%。花旗和摩根士丹利也因看好台積電的獲利前景，上調其目標價。

台積電已成AI應用擴大的主要受益者，其先進科技與創造的價值深受全球投資人青睞。台積電作為全球市值龍頭輝達的主要供應商，也帶旺其股價。

券商 台積電 巴菲特 標價 華爾街

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