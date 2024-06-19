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矽谷傳出加強員工安全審查 防中國大陸間諜滲透竊技術

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
矽谷的公司傳出加強員工和潛在新進人員的安全審查，以防技術遭竊。路透
矽谷的公司傳出加強員工和潛在新進人員的安全審查，以防技術遭竊。路透

矽谷的公司傳出加強對員工和潛在新進人員的安全審查，時值美國官員擔憂中國大陸的間諜威脅，利用美企雇員獲取智慧財產權和公司數據。

英國金融時報報導，根據消息人士，科技巨擘Google和OpenAI在內的新創公司，都加強對員工的審查。紅杉資本（Sequoia Capital）等風投也鼓勵投資組合裡的公司這樣做，因為接獲警告，間諜機構正瞄準美國的科技開發人員。

前美國國安顧問的麥馬斯特現在為科技公司和和投資公司提供反間防諜的建議，他說，中國大陸的間諜威脅「絕對真實，且持續存在」，與他接觸和合作過公司「現在都非常清楚這一點，並正盡一切努力降低這種威脅」。

位於猶他州的Strider Technologies趁機向企業提供一種數據工具，主要藉由追蹤中國大陸的數百個攬才計畫來標記可疑目標，提醒企業進行額外的查核，包括這些人的海外家人和財務關係，還有海外旅行史等等，以防滲透。

然而，金融時報指出，此事也可能助長美國科技公司的排外情緒上升。

美國 間諜

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