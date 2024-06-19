波音一再出包 執行長：安全問題嚴峻但已有進展

美國波音公司（Boeing）執行長凱爾洪（Dave Calhoun）今天在國會小組委員會聽證會上說，他明白波音的企業文化並不完美，但堅稱他們已取得進展並致力改善安全性。

法新社報導，凱爾洪今天第一個舉動是站起來向2018年和2019年兩起波音737 Max空難事件受害者家屬道歉。他並在發言沒多久後說：「我們企業文化遠遠未達完美等級，但我們正採取行動也取得進展。」

這場聽證會是在檢視「波音破碎的安全文化」（Boeing's Broken Safety Culture）。而早在4月，聯邦參議院常設調查小組委員會（Permanent Subcommitteeon Investigations）就曾召開過聽證會，當時一名波音工程師作證指出，他因揭發波音最暢銷的787夢幻客機和777客機有安全瑕疵而遭打壓。

除了2018、2019年的空難，今年1月還發生阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9型噴射機的內嵌式艙門於飛行途中掉落事件，促使飛機緊急降落。事發原因仍在調查，而這起事件已讓波音再度陷入危機模式。

參院常設調查小組委員會今天上午列出更多波音員工的申訴。根據這個小組委員會的備忘錄內容，其中一份正式舉報文件顯示，舉報的吹哨人擔心，波音的受損或不當零件使用政策太過鬆散，恐「引發災難性事件」。

主持聽證會的民主黨籍聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）說，波音公司「正處於審判時刻，但也處於改變一個破碎安全文化的契機之中」。

美國司法部繼5月認定波音在2018年印尼獅子航空與2019年衣索比亞航空的兩起737 Max空難事件違反刑事和解協議後，還在衡量下一步是否起訴波音。

布魯門塔說，有「近乎一面倒的證據顯示…應該尋求起訴」。

聽證會最後，布魯門塔表示，波音需要「修正走向」，光換掉一位主管是不夠的。他並矢言會繼續監督波音。

凱爾洪在聽證會上遭多位議員毫不留情地質問，包括共和黨籍的密蘇里州聯邦參議員霍利（JoshHawley），他當著凱爾洪的面說：「你就是問題所在。」他還說：「我乞求老天你不會在波音還有救之前就毀了這間公司。」

凱爾洪先前已說計劃於2024年底交出執行長棒子。波音正在物色新的執行長人選。