乙太幣大漲超過3％ 貼文指SEC正在結束對乙太坊的調查

乙太幣今天盤中一度大漲超過3%，市場推測美國監管機構可能放鬆對這種第二大數位貨幣區塊鏈生態系的檢視，帶動買盤資金湧入。

乙太幣19日盤中一度大漲3.6%，漲幅稍後收斂，報3,562美元。

乙太幣是乙太坊區塊鏈的基礎貨幣，乙太坊是加密貨幣金融服務的最重要網絡。目前，美國證管會（SEC）對乙太坊基金會進行的調查，顯示出有關乙太幣是否為未經註冊的證券，還存在不確定性。如果被判定是未經註冊證券，可能削弱投資人對這種數位資產的需求。

乙太坊開發業者Consensys在社群平台X上貼文表示：「SEC的執法部門已經通知我們，它正在結束對乙太坊2.0的調查。」「在這項決定之前，我們在6月7日寄發一封信，請求SEC證實5月的乙太幣ETF核准，那份核准也就是以乙太幣為商品為前提，這代表SEC會結束它對乙太坊2.0的調查。」

SEC沒有回覆相關置評請求。