多位Fed官員談降息強調耐心 有人說今年稍晚或許合適

多位美國聯準會官員周二（18日）強調，在調降利率之前，需要看到更多通膨降溫的證據，兩位決策官員對可能的降息行動時間提出自己的見解。

聯準會（Fed）理事庫格勒（Adriana Kugler）表示，如果經濟發展如她所料，「今年晚些時候」降息可能是合適之舉。聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）在他上任以來首個重要政策演說中表示，「可能需要幾個月，更有可能是幾個季度的觀察，才能獲得支持降息的數據」。

紐約聯準銀行總裁威廉斯和里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金兩人沒有提供降息的具體時間框架。威廉斯說，美國經濟強勁，降息決策需要更多數據；巴爾金樂見最新通膨數據，也強調需要更多數據。周二發表談話的Fed官員們，全都強調了經濟數據在指引利率政策方面的重要作用。

去年下半年美國的物價壓力迅速降溫，不料今年第1季通膨率卻突然回升，讓聯準會感到意外。因此，雖然最近的新數據令人鼓舞，決策官員仍然謹慎看待。市場則是預期今年年底之前，聯準會將會降息一到兩次。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯就重申，不應該對一、兩個月的樂觀消息反應過度，聯準會考慮何時降息時應該保持耐心。她的審慎態度，由上周Fed利率會後發布的點狀圖利率預測就能明顯看出，當時甚至有四位官員預測2024年不會降息。

美國最近公布的一系列經濟報告喜憂參半，儘管就業成長強勁，消費支出卻受到抑制，通膨在第1季度意外加速後降溫。周二公布的數據則是顯示，5月美國零售銷售幾乎未見成長，前幾個月數據也被下修。

庫格勒是周二談話較為鴿派的官員。她認為，目前的貨幣政策「具有足夠的約束力」，可在不導致就業市場嚴重惡化的情況下，緩解物價壓力。她舉了一些樂觀的數字，相信通膨率已再次向聯準會的2%目標回落。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比覺得最新的通膨數據「非常好」，「希望我們能看到更多這樣的數據」。他說，去年工人與商品的供應激增，使得通膨可以快速降低而沒推高失業率，這種「神奇」組合，今年可能仍有空間可以如此發展下去。

達拉斯聯準銀行總裁羅根認為，「我們處於一個很好的位置，一個靈活的位置可以觀察數據並保持耐心」。她也提到，必須「再看到幾個月這樣的數據，我們才能真正對朝向2%的前景有信心」。