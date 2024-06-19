快訊

LINE免費貼圖4款來了！小小兵超Q必下載用半年 「下半身失蹤」哏圖連發

博愛座再成世代對立戰場 衛福部擬變更適用對象

2縣市國家警報響「注意山區暴雨」！ 雙北大雷雨 10縣市大雨特報

Fed理事庫格勒「放鴿」 表示今年降息機率提高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）理事庫格勒。路透
美國聯準會（Fed）理事庫格勒。路透

美國聯準會（Fed）理事庫格勒（有決策投票權）18日表示，大型零售商紛紛降價，加上零售銷售偏弱， 顯示消費者者支出「終於」開始降緩，提高了Fed今年降息的機率。

庫格勒說，零售商為了抓住對價格敏感的消費者，已被迫降低售價，這使她更樂觀預期通膨將趨向2%目標。

她指出，美國5月整體零售銷售僅比4月增加0.1%，「可能是另一項訊號顯示預期已久的消費支出減速終於降臨。如果經濟如我所期般演變，則在今年稍晚某一時點放鬆（貨幣）政策應屬適當」。

庫格勒表示，她與零售業者討論時，提到消費支出再度走軟；「我與接觸到的企業談話時，聽到業者表示消費者正在『買便宜貨』，聚焦於低價產品，而廠商則以擴大折扣來因應」。

目標百貨與沃爾瑪5月已降低數千種產品售價。沃爾瑪會員專屬連鎖倉庫內，自有品牌的乳酪絲、泰國香米及一些綜合堅果，售價已降到疫情之前的水準。

庫格勒表示，零售業者打折，加上經濟普遍降溫的信，顯示「經濟情勢正趨向正確的方向」，適合降息。

密西根大學消費者信心指數6月意外下降，5月失業率也從4月的3.9%上升到4.0%。庫格勒表示，「我們正在密切觀察，以確定我們不會被失業驟然增加嚇到。以往經驗顯示，當我們看到這種現象生根之後， 失業可能非常、非常快速地上升」。

聖路易聯邦準備銀行總裁穆沙南（今年無投票權）也表示，零售商正在打折，「因為消費者對價格更為敏感」。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（有投票權）18日表示，利率決策仍是一切看數據，但情況正往「正確方向」移動。

售價 失業 消費者

延伸閱讀

美銀調查：基金經理人看漲程度近三年最高 現金配置僅4％

美元兌歐元走貶 美零售數據疲弱…強化Fed降息可能性

AI、伺服器熱潮延燒 助下半年出口「旺季更旺」

美債、投資級債 強勢吸金

相關新聞

輝達超越微軟市值稱冠 推動美股史指那指續收新高

隨著人工智慧寵兒輝達繼續邁向新高，超越微軟成為最有價值的上市公司，史坦普500指數升至新高。

輝達市值破3.3兆美元稱王 6大驚人紀錄曝光

輝達（Nvidia）股價漲勢凌厲，再度達成另一項里程碑，總市值超過3.3兆美元，在標準普爾500指數中登上市值王寶座

矽谷傳出加強員工安全審查 防中國大陸間諜滲透竊技術

矽谷的公司傳出加強對員工和潛在新進人員的安全審查，時值美國官員擔憂中國大陸的間諜威脅，利用美企雇員獲取智慧財產權和公司數...

多位Fed官員談降息強調耐心 有人說今年稍晚或許合適

多位美國聯準會官員周二（18日）強調，在調降利率之前，需要看到更多通膨降溫的證據，兩位決策官員對可能的降息行動時間提出自...

Fed理事庫格勒「放鴿」 表示今年降息機率提高

美國聯準會（Fed）理事庫格勒（有決策投票權）18日表示，大型零售商紛紛降價，加上零售銷售偏弱， 顯示消費者者支出「終於...

美銀調查：基金經理人看漲程度近三年最高 現金配置僅4％

美銀（BofA）18日公布的最新基金經理人調查顯示，全球投資人在6月依然樂觀，配置在現金的比重維持在三年低點，對股票的配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。