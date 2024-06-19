美銀調查：基金經理人看漲程度近三年最高 現金配置僅4％

美銀（BofA）18日公布的最新基金經理人調查顯示，全球投資人在6月依然樂觀，配置在現金的比重維持在三年低點，對股票的配置比重則上升。

投資人如此樂觀，從美股的表現即可印證：標普500指數和那斯達克綜合指數18日再創新高，今年來漲幅分別達15%與19%。

根據美銀6月對總計管理6,040億美元資產的206位基金經理人進行的調查顯示，投資人一直渴望將資金投入股票這類風險較高的資產，平均而言，現金僅占投資組合的4%，是2021年6月來最低。這些經理人大致轉向配置股票，在他們的貨幣市場基金中，有32%配置在美國股票，19%則配置在全球股票。

在6月，這項調查中所謂的「牛熊指標」達到2021年11月來最「牛」，也就是最為看多的程度，這項指標是衡量基金經理人的現金水準、股票配置與經濟成長預期來評估他們的投資氛圍觀點。美銀的報告指出，目前全球的風險氛圍「尚未達極端」。

基金經理人樂觀看法提升，可能是因為他們對全球經濟展望的看法改善。投資人大致預期全球經濟成長維持穩定，淨6%受訪者預測經濟疲弱，較上月的9%比率減少。73%的受訪者說，不認為全球經濟會陷入衰退。

不過，特定風險依然存在，最大的隱憂是通膨進一步升溫（33%認為這是他們最擔心的事），其他尾部風險則是地緣政治風險（22%）和美國大選（16%）。

至於對美國經濟看法，全球基金經理人仍押注Fed終將降息。10位投資人中有8位預期Fed未來12個月內會降息兩次、三次或更多次；39%受訪者預期Fed會在9月18日的決策會議首度降息。

投資人還增持歐元區股票，配置比率較5月的調查提高12個百分點，淨權重達30%，是2022年1月以來最高；投資人也縮減對日本的持股，配置比重較前月下滑16百分點至2023年7月以來最低。

此次調查於6月7日至6月13日進行，因此部分反映了法國政治不確定性導致上周歐洲、尤其是法國資產被拋售的情況。