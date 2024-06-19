交易員重新押注美債將上漲 市場估Fed今年降息兩次

美債交易員上周前半段才剛因為美國通膨數據和聯準會的決策，逃離債市的看多交易。現在他們又重新紛紛押注美債將要上漲。

投資人上周後半至今，看到疲軟的零售銷售等經濟指標後，重獲動力，認為這些發展將支持美國降息。儘管聯準會官員們最新會議裡的預測是今年只會降息一次，市場現在預期今年會有兩次降息，每次各1碼。債市看多期貨合約的需求因而大幅回升。

現貨市場的勢頭也在增強，摩根大通最新的客戶調查顯示，多頭部位增加了6個百分點，使得整體客戶的淨多頭占比目前達到5月20日以來的最高水準。

上周通膨數據和聯準會利率決策的「雙風險」日之前，部分美債交易員幾乎放棄了反彈押注，對他們來說，這個轉變來得正是時候。持倉部位的數據顯示，截至上周稍晚時，新的多頭倉位主導了債市上漲，10年期美債殖利率上周五（14日）跌破4.20%，是自4月1日以來首次。

美國公債周二（18日）上漲，因為美國零售銷售數據引發了對美國借貸成本將會下降的預期。

美國利率期貨市場因為殖利維持在上周低點區間內，現在選擇權權利金回復到接近中性。上周末時，要對沖看多交易的權利金，一度升至今年最高。