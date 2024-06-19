蘋果傳中止新一代高階Vision頭戴裝置開發 聚焦平價款
根據科技新聞網站The Information 18日報導，蘋果公司已經中止開發新一代高階Vision頭戴裝置，不過仍致力於推出售價較便宜的混合實境裝置。
The Information的報導指出，Vision Pro重要零件供應商一位員工表示，蘋果公司至少已向一家供應商告知，已經中止新一代高階Vision頭戴裝置的作業。
然而，蘋果仍在努力於2025年底前推出一款價格較為平易近人、但功能較少的Vision頭戴裝置產品。這些是引述參與蘋果供應鏈的人士，以及曾經參與這類裝置開發的蘋果前員工的說法。
蘋果並未立即回應路透的置評請求。
蘋果近期計劃在包括中國大陸和日本在內八個新國家銷售Vision Pro，希望能提升其銷售規模。這款售價3,500美元的產品在初期開賣掀過熱潮後，需求已經減緩。
在本月稍早舉行年度開發者大會時，蘋果公布了備受矚目的AI策略並宣布與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI結盟合作。這場活動也推升了蘋果的股價，今年來累計上漲11%，有助抵銷年初時股價落後於其他大型科技股的不良表現。此前，蘋果股價因中國對iPhone需求疲軟而走弱。
The Information的報導指出，蘋果原先計劃要把Vision產品區分為兩種款式，類似於iPhone的標準版與Pro高階版。
不過，蘋果在過去一年來一直把Vision Pro新一代產品的優先順序降低，分配投入的員工人數減少，同時聚焦在降低第一代產品零件的成本。
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