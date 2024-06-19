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NVIDIA市值衝上第一！分析師樂觀：繼續膨脹至近5兆美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（NVIDIA）市值18日超車微軟，成為全球第一。 歐新社
輝達（NVIDIA）市值18日超車微軟，成為全球第一。 歐新社

輝達（NVIDIA）市值周二（18日）在美股收盤時，以3.34兆美元的市值超越微軟，成為全球市值最高公司。這顯示輝達在當前爭奪人工智慧（AI）技術主導地位的競爭當中，以炙手可熱的高端處理器成為要角。華爾街最樂觀的分析師認為輝達的行情還沒走到頂，未來一年市值將攀升接近5兆美元。

周二輝達股價大漲3.5%，報每股135.58美元，市值因而提高至3.34兆美元。被擠下成為第二的微軟，市值為3.32兆美元；目前排名變成第三的蘋果，市值為3.29兆美元。

輝達股價在過去一年已飆漲超過200%。周二盤中最大幅漲曾經到達4.1%，那時市值就站上世界第一，收盤漲幅縮小，但仍保持市值龍頭地位。

Rosenblatt證券分析師Hans Mosesmann周二將輝達的目標價由140美元調高至200美元，這也代表，屆時輝達的市值將逼近5兆美元。Mosesmann 自2017年開始就關注輝達股票，始終給予買進評級。他表示，看好輝達的硬體產品，但真正在說故事的是，輝達讓所有硬體錦上添花的軟體。

彭博資訊指出，輝達現在是最受買方分析師喜愛的股票。彭博追蹤的分析師裡，給輝達「買進」評級的有64人；評為「持有」的7人，只有1人的評級是「賣出」。

根據LSEG的數據，輝達目前已成為華爾街交易量最大的股票，最近每日平均交易額高達500億美元。相較之下，蘋果、微軟、特斯拉個別的交易量大約只在100億美元左右。輝達現在占標普500成分股整體交易的16%。

Wealthspire Advisors資深副總裁Oliver Pursche說：「輝達一直獲得很多正面的關注，公司至今做的許多事也都很正確。但若出現小差錯，很可能就會導致股價有大的修正。投資人應該要小心。」

單單周二這一天，輝達增加的市值就有1,100多億美元，這等於是洛克希德馬丁一家公司的市值。輝達市值由1兆美元增加到2兆美元只花九個月，由2兆美元到3兆美元，更只用了三個月多一點點的時間。

輝達股票上周一拆十，增加了對於散戶投資人的吸引力。以預期本益比來看，最新輝達以44倍交易，跟一年前的84倍比起來，仍低很多。

投資人 華爾街

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