Nvidia能漲多高？最看漲分析師說再衝50％ 指出魅力所在

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經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Rosenblatt Securities半導體分析師Hans Mosesmann將Nvidia目標價從140美元調高到200美元，路透
Rosenblatt Securities半導體分析師Hans Mosesmann將Nvidia目標價從140美元調高到200美元，路透

FactSet追蹤的分析師裡，Rosenblatt Securities半導體分析師摩西曼（Hans Mosesmann）是最看多輝達（Nvidia）的一位。他已經將Nvidia目標價從140美元一口氣調高到200美元，新目標價意味較周二收盤價135.58美元有將近50%的上漲空間。

摩西曼表示：「我們認為，Nvidia的Hopper、Blackwell和Rubin系列在矽谷最成功的矽/平台產品周期中，推動了『價值』市占的增長。」

他特別看好Nvidia的軟體能與硬體優勢相輔相成：「預計未來十年，軟體方面的銷售將在整體銷售中大幅成長，由於有可持續性，估值也將走高。」

摩西曼預估Nvidia的EPS將在2026年突破5美元，而他的新目標價是基於40倍的本益比。FactSet訪調的分析師對2026年EPS的共識預期是4.16美元。

今年來Nvidia股價大漲181%，是推升標普500指數的主要動力，周二已超越微軟成為最有價值的上市公司。該公司在獲利成長方面也處於主導地位，標普500指數成分股的EPS成長22.40美元，Nvidia獨自貢獻了4.20美元。

指數 標價 標普

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