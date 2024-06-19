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美元兌歐元走貶 美零售數據疲弱 強化Fed降息可能性

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元兌歐元周二回落，因為美國零售銷售數據顯示出美國消費者的疲態，這強化聯準會今年稍晚降息的理由。

美元指數下滑0.06%，報105.25。

歐元兌美元18日升值0.06%至1.0740美元，儘管盤初一度貶至1.071美元。

美元兌日圓升值0.08%至157.86日圓。

美國5月零售銷售增幅低於預期，因汽油和機動車價格下降，拖累加油站和汽車經銷商的收入。

零售銷售成長趨勢放緩，物價和利率上漲迫使家庭優先考慮生活必需品並削減可自由支配開支。

Equiti Capital首席經濟學家Stuart Cole說：「聯準會設計的緊縮金融環境今年似乎終於對家庭預算造成了壓力。」「但消費步伐放緩實際上可能是聯準會樂見的，因為這將使通膨率回歸目標的任務變得更加容易，尤其是考慮到國內消費在推動美國經濟活動中所發揮的關鍵作用。」

聯邦資金利率期貨顯示，聯準會在9月底前至少降息一次的可能性為67%，高於一天前的63%。

不過，美元的貶值幅度較盤中稍早收斂，因為多位聯準會官員強調在放鬆政策之前，需要看到更多通膨降溫的跡象。

英鎊兌美元持平於1.2705美元，投資人在等待周三的通膨數據和周四英國央行的利率決定。

澳幣在澳洲央行周二維持利率不變後升值0.6%。 澳洲國民銀行分析師Catril說：「澳洲央行的立場很明確：在獲得更多通膨數據之前，他們處於觀望狀態。」

加密貨幣方面，比特幣下跌約3%，至64,475美元，是一個月新低。

美國 聯準會 通膨

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