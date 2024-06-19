油價勁揚1％…布蘭特攀抵每桶85美元 金價收漲

國際油價周二（18日）收盤上漲超過1%，價格升至升至逾一個月高點，因歐洲和中東地區的緊張局勢不斷升級，這兩個地區的戰爭繼續對全球供應構成威脅；黃金走高，投資人評估喜憂參半的美國數據和聯準會官員談話，以尋找有利率政策前景的線索。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油8月期貨收盤上漲1.08美元，漲幅1.3%，報每桶85.33美元；美國西德州原油7月期貨收漲1.24美元，漲幅1.5%，報每桶81.57美元。

全球指標布蘭特原油從6月初的每桶77.52美元收盤價回升，但仍低於4月中的90美元高點。

據俄羅斯官員和一名烏克蘭情報人員說法，烏克蘭無人機襲擊導致俄羅斯南部亞速港一個油庫，引發大火，油價隨之上漲。

亞速港有兩個成品油碼頭，在1月至5月期間共處理了約22萬噸出口燃料。

對俄羅斯煉油廠的持續襲擊對全球實際供應構成了威脅，同時也提高了原油期貨的風險溢價。

與此同時，以色列外長卡茲（Israel Katz）警告說，即使美國試圖避免以色列與黎巴嫩真主黨運動之間爆發更大規模的戰爭，與真主黨全面開戰的決定也即將做出。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「無論從哪裡看，地緣政治風險因素都非常高。我們還沒有看到對供應的重大影響，但這可能很快就會改變。」

金價收漲

金價周二上漲，此前美國零售銷售數據不如預期，強化了聯準會今年將降息的希望，推動美元和美國公債殖利率下跌。

現貨金價18日收盤上漲0.44%，報每英兩2,329.46美元。美國黃金期貨收高0.8%，結算價報2,346.90美元。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示：「零售銷售數據弱於預期，導致美元下跌，與此同時，公債殖利率回落，這為金價提供了一些上行空間。」

世界黃金協會（WGC）對各國央行進行的年度調查顯示，預計將在12個月內增加黃金準備的受訪者占比為有史以來最高。

現貨銀下跌0.1%，至每英兩29.48美元。白金上漲0.7%，報每英兩971.56美元；鈀金持穩於每英兩889.20美元。