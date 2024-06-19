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台積電ADR勁揚逾1％ 日月光漲勢更猛

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。 路透
台積電。 路透

台股ADR周二（18 日）收漲，台積電ADR勁揚1.4%，報每股179.69美元，換算並折合台幣後為每股1,164.79元，較台北交易股票溢價率為23.52%。日月光ADR大漲超過3%。

道瓊工業指數18日收盤上漲56.76點，漲幅0.15%，至38,834.86點。標普500指數上漲13.80點，漲幅0.25%，報5,487.03點。那斯達克指數上漲5.21點，漲幅0.03%，報17,862.23點。

費城半導體指數上漲1.35%至5,765.12點，再創新高。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 193.49 +3.56 171.00 13.15

中華電 CHT 128.64 -0.18 128.00 0.50

台積電 TSM 1,164.79 +1.38 943.00 23.52

聯電 UMC 57.69 +0.34 56.80 +1.57

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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