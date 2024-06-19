美股再創新高 輝達登上全球市值龍頭寶座

美股四大指數周二（18日）收漲，標普500、那斯達克與費半指數都再創新高，AI晶片巨擘輝達（ Nvidia）超越微軟，成為全球市值最高企業。

道瓊工業指數18日收盤上漲56.76點，漲幅0.15%，至38,834.86點。標普500指數上漲13.80點，漲幅0.25%，報5,487.03點。那斯達克指數上漲5.21點，漲幅0.03%，報17,862.23點。

根據彭博資訊數據，輝達19日收盤股價大漲3.5%，市值達到3.34兆美元，超越微軟的3.22兆美元。這是輝達首度登上全球市值最高企業的龍頭寶座。一位看漲分析師預測，輝達未來一年的市值將從約3.3兆美元攀向近5兆美元。

其他晶片股也延續了近期漲勢，推動費半指數再創新高，收盤上漲1.35%至5,765.12點。

高通、ARM（安謀）和美光漲幅在2.1%-8.7%之間，其中美光創下歷史新高。

Beacon Capital Management的財務顧問Ty Draper說：「今日確實是AI題材」。

那斯達克指數連續第七日創收盤新高，因為許多晶片股上漲帶來的提振抵銷Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms下跌造成的拖累。

美國5月零售銷售成長0.1%，路透調查的經濟學家此前預測為成長0.3%；另一份報告顯示，5月工業生產和製造業產出出人意料地強勁。

Ameriprise首席市場策略師Anthony Saglimbene說：「投資人應該傾向於樂觀的看法，但要認識到總體經濟狀況以及企業獲利、消費者和即將發布的經濟數據之間的細微差別目前可能不會完全反映在資產價格中。」

倫敦證券交易所集團的FedWatch顯示，最新數據消息公布後，市場略微提高了對聯準會今年降息兩次的押注，儘管聯準會官員最近的預測是只降息一次。

在標普500指數的11個類股，金融和科技類股領漲，分別上漲0.64%和0.61%，而通訊服務和非必需消費品類股跌幅居前。

紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，利率將逐步下調，而里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金則表示，在支持降息之前，他需要更多每月經濟數據。

美國市場周三將因六月節假期休市。

對今年多次降息的希望、對AI相關公司的熱情以及其他科技公司強勁的獲利在最近幾個月推動股市上漲，漲勢集中在幾檔權重較大的股票上。

花旗集團已將標普500指數年底目標從5,100點上調至5,600點。