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黃仁勳再賣輝達24萬股 價值約3,100萬美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
輝達創辦人黃仁勳。（圖／路透）
輝達創辦人黃仁勳。（圖／路透）

根據向美國證管會（SEC）的申報資料，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳分別於本月13日、14日各出售12萬股輝達股票，總價值約3,100萬美元。

finviz.com彙整的資料顯示，這兩筆交易每股平均售價分別約128.74美元和131.73美元。輝達17日收盤價為130.98美元。

黃仁勳上次出售輝達股票是在去年9月14日，當時他行使選擇權，以每股4美元購買29,684股，然後將其出售，平均售價為455.75美元，套現近1,350萬美元。在他上次出售股票後，輝達股價在九個月內上漲了兩倍，過去一個月漲42%。

黃仁勳並不是唯一出售股票的輝達高層，營運執行副總裁休魁斯特（Debora Shoquist）於6月3日出售41,140股股票，價值超過4,500萬美元。根據Washington Service彙編的數據，隨著輝達股價持續上漲，今年來公司內部人士已套現價值超過7億美元的股票。

股票 輝達

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