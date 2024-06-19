彭博：長期美債 賣點到了

彭博資訊報導，今年以來表現堪稱完美的一個技術交易策略，現正發出訊號，暗示經過上周的大漲之後，現在是賣出長期美債的時候。

貝萊德（BlackRock）追蹤20年期以上美債的一檔代號為TLT的ETF，上周五（14日）大幅上漲，突破了技術策略師所說的「交易區間」，代表該ETF已經超買。這樣的走勢觸發了基於該指標的一個交易策略「移動平均線區間」，出現賣出訊號，此策略是一旦這檔ETF進入超買區間 ，交易員可以拋售長期美債，等交易回落到超賣區域後，再買進。

「移動平均線區間」策略今年已經發出過三次訊號，分別在1月、2月和4月，遵照操作的結果全部都實現了獲利。該策略2024年的報酬率約為18%，在彭博追蹤的20多個採用技術指標的策略中，表現最佳。

彭博指出，「移動平均線區間」策略是押注證券動能變得更為極端，由於美國公債隨著對聯準會（Fed）的貨幣政策預期而波動幅度加大，此一技術指標交易策略今年成績良好。去年的表現就不佳，五筆交易虧損約6.5%，略落後於簡單的買入並持有策略。

周一（17日）30年期美債殖利率一度上漲8個基點至4.43%，作為交易最活躍的債券ETF之一的TLT基金下跌逾1%。