巴塞爾III核心部分延後上路 歐盟改革全球銀行資本規定

歐盟金融服務主管官員18日表示，歐盟將把改革全球銀行資本規定的「巴塞爾III」核心部分延後一年實施，也就是2026年1月才上路，以確保歐盟銀行與美國同業能在公平立足點競爭。

2007年至2009年全球金融危機爆發後，世界各國納稅人被迫為銀行業者紓困，最新版全球銀行業資本改革法規（俗稱巴塞爾III協定）應運而生，目前各國正陸續付諸實行。

歐盟金融服務事務執委麥金尼斯表示，情勢已趨明朗，美國無法在自訂期限2025年7月之前落實這套新規定。

她說：「現在看來，美國實際實施這套巴塞爾標準的起始點，最快也極不可能在2026年元旦之前發生…延後一年可確保全球公平競爭場域，讓歐洲大型銀行與其他全球業者競爭。這給我們時間觀察別人怎麼做。」

歐盟境內銀行與美國及其他地區的放款機構彼此競爭，競相對國際企業提供市場活動相關的金融服務。

歐盟原先打算在2025年1月全面實施「巴塞爾III」改革，如今決定把其中的「交易簿基本審查」（FRTB）暫緩一年實施。FRTB涵蓋銀行交易簿中的市場風險。

但麥金尼斯強調，其餘改革規定仍將按既定時間表落實。她說：「在歐盟，我們堅守在2025年1月1日開始落實大部分巴塞爾標準的起始日期。」歐洲某銀行高階主管說，延後落實FRTB「並不令人大鬆一口氣」，因為「巴塞爾III」大部分規定都將在明年1月開始在歐盟各地上路。

英格蘭銀行（BoE）曾表示，英國將從2025年7月起實施「巴塞爾III」最後一批規定，但至今尚未頒布最終版本，礙於7月4日全國大選前監管行事曆遭延宕。

歐盟延後一年實施FRTB消息傳出後，STOXX歐洲600銀行股指數18日早盤只漲0.9%，與大盤指數漲幅相仿。