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美股重量級ETF大幅拉高權重 輝達股票迎百億美元活水

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（NVIDIA）。歐新社
輝達（NVIDIA）。歐新社

美股一檔規模710億美元（約新台幣2.3兆元）的重量級科技指數型基金（ETF）周五（21日）收盤起，將依照經調整後市值改變部位，輝達（NVIDIA）權重將獲大幅拉高15個百分點，成為第二大成分股，預料將為輝達股票帶來上百億美元的資金活水，蘋果權重則將遭調降，股價可能遭遇賣壓。

道富環球（SSGA）發行的科技精選產業SPDR基金（代號：XLK），其追蹤的標普科技精選產業指數將21日收盤時，根據經調整後市值重新平衡，微軟仍將是該指數的最大個股，輝達權重將提高到第二大，並調降蘋果權重。

道富SPDR美洲研究部門主管巴爾托利尼（Matthew Bartolini）說，在本周五新權重實施後，微軟權重將從目前的約22%降至21%左右，輝達權重將從目前僅6%拉高至約21%，蘋果權重則從約22%驟減至4.5%左右，這項調整的有效期間為一季，即便蘋果市值在這段期間大幅超越輝達。

因此，科技精選產業SPDR也將隨之調整部位組成，分析師以該ETF約710億美元的規模推算，若調整15個百分點的權重，相當於調整超過100億美元的資金。

也有分析師估算，該ETF準備買進110億美元的輝達股票，同時大賣120億美元的蘋果股票。這個數字絕非微不足道，因為蘋果股票可能遭賣出的推估金額，相當於過去三個月的平均每日交易額。

科技精選產業SPDR之前持有輝達股票占比大幅偏低的原因，是美國一項規定避免共同基金投資太過集中在少數個股，也就是若有個股部位占資產超過5%資產，這些持股的總占比不能超過50%，目前該ETF對微軟和蘋果的權重分別是22%，輝達權重為5.7%，以避免超過50%的集中門檻。


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