又一家美國電動車新創倒下 Fisker聲請破產保護

美國電動車新創公司Fisker已於17日晚間聲請破產保護，加入一連串電動車相關新創公司行列。此前Fisker與一家大型車廠洽談投資的協商破局，淪落到幾乎燒光現金的窘境。

根據Fisker在德拉瓦州提交的破產聲請文件，該公司現在資產介於5億至10億美元，債務則介於1億至5億美元。這份破產聲請能保護Fisker在提出償債計畫之前，免受債權人追討。

在聲請破產前，這家電動車新創公布的業績比預期疲弱，也計劃裁員15%，甚至大砍售價，力圖振衰起敝。Fisker早在2月時便已警告，如果不能取得更多融資，那麼公司的存續能力面臨「重大疑慮」。

Fisker在3月時表示，已從既有的貸款銀行取得1.5億美元融資，但能取得融資的前提條件是必須要獲得另一家車廠的投資。

雖然Fisker沒有透露是與哪一家車廠進行協商，但路透曾經報導，日產汽車曾與Fisker進入進一步的投資協商階段。

Fisker的電動休旅車Ocean雖然已出貨美國與歐洲，但遲遲無法拉抬銷量，而且消費者的需求減退。根據彭博新能源財經（BNEF）在1月份的一份報告，雖然消費者對電動車依然懷有熱情，但2024年全球近六成的電動車銷售將在中國大陸市場。