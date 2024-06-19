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日餐廳「雙標」 對外國人收費變貴

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

隨著日圓疲軟帶進大量觀光客湧入日本，一些當地餐飲業者開始採取「雙重價格制」，對外國遊客收取較高的費用，業者還巧妙運用「對本地人提供折扣」等措辭，來避免消費者感受到「差別待遇」或「歧視感」。

例如一家4月在東京澀谷開業、提供60種海鮮吃到飽的自助餐廳「Tamatebako」，平日晚間日本顧客用餐的價格為每人6,578日圓（新台幣約1,350元），但外國遊客每人須付7,678日圓。

匯率差異導致外國入境遊客直呼日本物價「好便宜」、大啖高檔食材，但領日圓薪資的本地民眾卻大嘆物價上漲、消費不起。

但餐飲業者若不兼顧日本客人，將難以拓展事業，有些店家為此決定採用「價格雙軌制」。Tamatebako的老闆便決定要對外國遊客和本地民眾實施這種雙軌制度，雖然他坦承並非人人都支持這種想法，但相較於大型連鎖餐廳，小餐廳能保有這種收費彈性。值得注意的是，餐廳倒是運用了點文字遊戲，避免消費者心生不滿。

日本 消費者 自助餐廳

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