跨足傳統金融服務受挫 蘋果「先買後付」服務喊卡

蘋果公司（Apple）已停止去年才在美國推出的「先買後付」（BNPL）服務，這家iPhone製造商想成為傳統金融服務大咖的企圖心，顯然有所退縮。

蘋果最早是在2022年WWDC大會發表這項名為「Apple Pay Later」的服務，並在去年3月讓部分美國用戶搶先試用，去年10月又將該服務擴大到全美，讓用戶可獲得50到1,000美元之間的貸款，在六周之內分四期還款，不僅零利率，也無需手續費。

雖然仍仰賴高盛和萬事達卡，但蘋果透過旗下全資子公司Apple Financing來推出這項先買後付服務，仍承擔了許多金融後台工作，自行進行一些信用調查和貸款決策，並非完全透過金融合作夥伴來處理。此舉被視為對Klarna、Affirm等既有的先買後付業者發出的挑戰。

然而，蘋果17日發布聲明，不再提供新的Apple Pay Later貸款，即日起生效，但不影響現有未結清的貸款。蘋果強調，如今重心會聚焦在今年稍晚在Apple Pay推出的全新分期貸款功能。

這項功能是透過第三方信用卡和金融卡提供貸款，讓用戶分期還款，會在全球多國推出，有別於先前只有美國用戶獨享的Apple Pay Later。

蘋果上周在今年WWDC大會上發表這項將整合進iOS 18的功能時，提及會與各國不同的金融機構合作，例如在澳洲是和澳盛銀行合作；西班牙則是CaixaBank；英國是滙豐和Monzo；美國則是花旗和Synchrony、以及使用Fiserv的Apple Pay合作發卡機構。美國用戶也將可以直接透過Affirm申請貸款。

這件事說明了並不是蘋果每項金融科技都能獲得成功。蘋果跨足先買後領域，恰好是美國低利率的時期，當時消費者爭相取得廉價資金來消費。然而，隨著利率上升，這個產業也跟著承受著龐大壓力。