法國政局動盪指數急挫 倫敦重登歐洲最大股市寶座

隨著法國受到政治動盪衝擊，倫敦證券交易所（London Stock Exchange,LSE）順利超越巴黎股市，再次成為歐洲市值最大的股票市場。

根據彭博（Bloomberg）記錄的今天收盤股價，所有倫敦上市公司的總市值來到3.178兆美元（約新台幣103兆元），超過巴黎股市的3.136兆美元。

近幾個月來，通膨降溫、收購活動增加和潛在上市活動提振倫敦股市發展，幫助倫敦FTSE 100指數創下歷史新高。

投資公司AJ Bell金融分析總監休森（DanniHewson）說：「（總統）馬克宏（EmmanuelMacron）讓法國陷入政治動盪的決定，震驚法國投資者。」

法國總統馬克宏領導的復興黨（Renaissance）在歐洲議會（EP）選舉慘敗給極右翼的「國民聯盟」（National Rally），促使馬克宏宣布解散國民議會、提前大選後，巴黎股市CAC 40指數上週暴跌超過6%。

這讓巴黎股市今年到目前為止的漲幅一筆勾銷，也是自2022年3月（俄羅斯入侵烏克蘭後不久）以來最糟糕的單週表現。

本週之前，巴黎自2023年初以來，一直是歐洲最大的股市。