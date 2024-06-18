快訊

金馬入圍男星酒駕出車禍！疑宿醉與遊覽車碰撞 酒測值0.44「移送畫面曝光」

博愛座存廢掀議 北捷說話了「因中央法規無法廢除」

法國政局動盪指數急挫 倫敦重登歐洲最大股市寶座

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

隨著法國受到政治動盪衝擊，倫敦證券交易所（London Stock Exchange,LSE）順利超越巴黎股市，再次成為歐洲市值最大的股票市場。

根據彭博（Bloomberg）記錄的今天收盤股價，所有倫敦上市公司的總市值來到3.178兆美元（約新台幣103兆元），超過巴黎股市的3.136兆美元。

近幾個月來，通膨降溫、收購活動增加和潛在上市活動提振倫敦股市發展，幫助倫敦FTSE 100指數創下歷史新高。

投資公司AJ Bell金融分析總監休森（DanniHewson）說：「（總統）馬克宏（EmmanuelMacron）讓法國陷入政治動盪的決定，震驚法國投資者。」

法國總統馬克宏領導的復興黨（Renaissance）在歐洲議會（EP）選舉慘敗給極右翼的「國民聯盟」（National Rally），促使馬克宏宣布解散國民議會、提前大選後，巴黎股市CAC 40指數上週暴跌超過6%。

這讓巴黎股市今年到目前為止的漲幅一筆勾銷，也是自2022年3月（俄羅斯入侵烏克蘭後不久）以來最糟糕的單週表現。

本週之前，巴黎自2023年初以來，一直是歐洲最大的股市。

巴黎 法國 馬克宏

延伸閱讀

歐盟新領導3巨頭將出爐 范德賴恩可望續任執委會主席

出席烏克蘭和平峰會 馬克宏堅稱：不能是烏投降

馬克宏解散國會，然後呢？解讀極右派對法國人的意義

與民眾脫節的菁英政府：法國極右派壯大，多虧馬克宏？

相關新聞

黃仁勳再賣輝達24萬股 價值約3,100萬美元

根據向美國證管會（SEC）的申報資料，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳分別於本月13日、14日各出售12萬股輝達股票，總...

美5月零售銷售比前月小幅好轉 但不如預期

美國5月整體零售銷售不如市場預期，但普遍比前月小幅好轉；整體銷售額比4月小增0.1%，低於預估的成長0.3%，但優於4月...

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

知名放空投資人雷坎德（Per Lekander）表示，美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴...

豐田汽車醜聞連爆 豐田章男仍順利連任會長

日本豐田汽車（Toyota Motor）今天召開股東大會，儘管此前爆發公司治理與認證測試相關醜聞，但投資人不以為意，經票...

看特斯拉挑戰者Fisker破產 Nvidia投資人應有何警惕？

又一家電動車新創公司宣告破產。Fisker加入電動卡車Lordstown和廂形車製造商Arrival的行列，還未駛達躍為...

李強訪視澳洲中資煉鋰廠 凸顯全球競逐關鍵礦物

中國國務院總理李強今天在澳洲西澳州（Western Australia）視察一座中國掌控的煉鋰廠，象徵中國對澳州關鍵礦物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。