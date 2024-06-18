美5月零售銷售比前月小幅好轉 但不如預期

美國5月整體零售銷售不如市場預期，但普遍比前月小幅好轉；整體銷售額比4月小增0.1%，低於預估的成長0.3%，但優於4月時的萎縮0.2%（修正數）。

美國商務部18日公布，扣除汽車後，上月的零售銷售額減少0.1%，低於預估的增加.2%，與4月時的減少0.1%同樣疲軟；扣除汽車及汽油後，零售額小幅增加0.1%，增幅低於預估的0.4%，但比4月時的衰減0.3%明顯改善。

扣除食品服務業、建材、汽車零件及加油站銷售額之後的控制組，零售銷售的金額反而增加0.4%，雖比預估的增加0.5%略低，但遠遠優於4月時的減少0.5%。控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據，顯示一般性消費支出已明顯好轉。