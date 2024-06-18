豐田汽車醜聞連爆 豐田章男仍順利連任會長

日本豐田汽車（Toyota Motor）今天召開股東大會，儘管此前爆發公司治理與認證測試相關醜聞，但投資人不以為意，經票選會長豐田章男和董事會其他9名成員依然連任。

路透社報導，即使有2家主要的股東投票顧問機構（proxy adviser）建議勿讓豐田章男連任會長，但鑑於豐田集團其他企業握有豐田汽車股權，加上豐田汽車業績創紀錄，以及豐田章男頗受日本散戶投資人愛戴，外界已普遍預期他會連任。

話雖如此，若是明天公布的投票數據顯示，股東對豐田章男的支持度已明顯下降，這不僅會令他難堪，也可能促成豐田汽車在改革公司治理上採取進一步行動，分析師曾猜測可能做法之一是加快解除交叉持股。

豐田章男的支持度在2022年達到96%，去年降至85%。自此而後，這家全球最大汽車製造商便受到連串安全與其他認證測試違規醜聞所苦，包括集團旗下小車品牌大發汽車（Daihatsu）和豐田汽車本身都爆出違規。

反對豐田章男的股東據推測大多是海外投資人，這類占豐田汽車股東的1/4。不過，占股東數12.6%的散戶投資人對於身為豐田汽車創辦人孫子的豐田章男，仍然相當支持。

此外，豐田汽車上個會計年度獲利創新高，且公司股價表現優異，也都對豐田章男有利。豐田汽車雖然最近又爆發新醜聞，此後股價並已重挫10%，但今年至今股價仍上漲了18%。