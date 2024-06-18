李強訪視澳洲中資煉鋰廠 凸顯全球競逐關鍵礦物

中國國務院總理李強今天在澳洲西澳州（Western Australia）視察一座中國掌控的煉鋰廠，象徵中國對澳州關鍵礦物的渴求，也凸顯中國亟欲在美國試圖打破中國享有供應上的優勢之際，確保這些重要礦物的來源。

綜合法新社與路透社報導，李強這趟為期4天的澳洲訪問行程意在修補兩國關係，他最後一天造訪天齊鋰業澳洲能源公司（Tianqi Lithium EnergyAustralia），這家企業有51%的中資，包含一座硬岩型鋰礦和一座煉鋰廠。

戴著白色頭盔的李強在至少12名官員陪同下視察這座位於伯斯（Perth）南方的工廠。

澳洲開採的鋰礦占全球總量52%，其中絕大多數出口到中國，經提煉後用於電池，特別是在中國目前主宰全球的電動車產業。

中國雖是澳洲的大客戶，中資進入澳洲關鍵礦業卻是敏感議題，因為中國在全球供應鏈上握有優勢。

澳洲近期才開始提煉鋰礦，而不是只出口礦石。

澳洲政府也已公布戰略計畫，要與友好國家一起開發關鍵礦物的新供應鏈，例如鋰、鎳和稀土元素等。

今年稍早，澳洲政府命令5名與中國有關連的股東出售「北方礦業」（Northern Minerals）共10%股份，這家公司專門生產名為「鏑」（dysprosium）的稀土元素。這種元素可用於高效磁鐵，目前全球約99%的鏑是在中國生產。

雪梨科技大學（University of Technology Sydney）澳中關係研究院（Australia-China Relations Institute）副教授馬利納．張（Marina Zhang）說，中國過去10至20年在拉丁美洲、非洲和澳洲投資關鍵礦物，開發獨立於中國的供應鏈是「很好且絕妙」的想法，但不太可能在短中期內實現。

李強是7年來第一位訪問澳洲的中國總理，象徵兩國關係趨於穩定。

預計在伯斯舉行的一場商務論壇將討論澳洲如何審查中國在關鍵礦物方面的投資，李強與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）都將出席。