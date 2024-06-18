亞股隨華爾街收漲 投資人關注美國最新數據

隨著美股標準普爾500指數和那斯達克指數雙創新高，亞洲股市今天收盤普遍走揚，而投資人正等待最新的美國經濟數據，以便更好地因應通貨膨脹前景。

在市場缺乏強力催化劑來驅動的情況下，投資人將分析美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve, Fed）官員本週的談話，以了解他們預估今年降息次數將下調後的利率計畫。

投資人也在密切關注法國的發展，人們愈來愈擔心，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提前改選國會可能會讓右派政黨大獲全勝，造成歐盟政治動盪。

由於對人工智慧（AI）的樂觀，投資人持續買入蘋果（Apple）、英特爾（Intel）和微軟（Microsoft）等科技巨擘股票，標準普爾500指數和那斯達克指數收盤雙雙創下新高紀錄，股市交易大廳氣氛普遍樂觀。

分析師相信，由於預期降息和強勁獲利，股市可望獲得更多漲幅。

亞洲投資人擴大買盤，台北股市漲幅超過1%，東京股市上漲1%，上海、雪梨、新加坡、孟買、曼谷、首爾和威靈頓股市也收漲。然而，香港股市逆轉早盤漲幅收跌。

投資者將關注美國時間18日上午公布的零售銷售數據、商業庫存和工業生產數據，這些數據將可窺見美國最新的經濟概況。