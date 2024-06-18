快訊

獨／誰都打不倒？謝向榮穩坐主播台30年不敗！

新店「新馬辣」裕隆城店爆4人食物中毒 新北衛生局令暫停營業

亞股隨華爾街收漲 投資人關注美國最新數據

中央社／ 香港18日綜合外電報導
華爾街。路透
華爾街。路透

隨著美股標準普爾500指數和那斯達克指數雙創新高，亞洲股市今天收盤普遍走揚，而投資人正等待最新的美國經濟數據，以便更好地因應通貨膨脹前景。

在市場缺乏強力催化劑來驅動的情況下，投資人將分析美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve, Fed）官員本週的談話，以了解他們預估今年降息次數將下調後的利率計畫。

投資人也在密切關注法國的發展，人們愈來愈擔心，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提前改選國會可能會讓右派政黨大獲全勝，造成歐盟政治動盪。

由於對人工智慧（AI）的樂觀，投資人持續買入蘋果（Apple）、英特爾（Intel）和微軟（Microsoft）等科技巨擘股票，標準普爾500指數和那斯達克指數收盤雙雙創下新高紀錄，股市交易大廳氣氛普遍樂觀。

分析師相信，由於預期降息和強勁獲利，股市可望獲得更多漲幅。

亞洲投資人擴大買盤，台北股市漲幅超過1%，東京股市上漲1%，上海、雪梨、新加坡、孟買、曼谷、首爾和威靈頓股市也收漲。然而，香港股市逆轉早盤漲幅收跌。

投資者將關注美國時間18日上午公布的零售銷售數據、商業庫存和工業生產數據，這些數據將可窺見美國最新的經濟概況。

投資人 指數 美國 華爾街

延伸閱讀

【Daily Podcast】北約警告中國的對俄立場、解讀習近平「美國要刺激中國攻打台灣」說／泰國可望成為亞洲第三個同婚合法國家

習近平稱美誘中攻台 學者：分攤世局責任

英國股市歐洲奪冠 政治穩定是主因

4名美國教師在中國被刺 不祥徵兆

相關新聞

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

知名放空投資人雷坎德（Per Lekander）表示，美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴...

韓媒：三星擬將德州晶圓廠由4奈米轉為2奈米 和台積搶訂單

彭博報導，韓媒Electronic Times引述業界消息稱，三星電子考慮將興建中的美國德州晶圓代工廠，晶片製程從4奈米...

亞股隨華爾街收漲 投資人關注美國最新數據

隨著美股標準普爾500指數和那斯達克指數雙創新高，亞洲股市今天收盤普遍走揚，而投資人正等待最新的美國經濟數據，以便更好地...

摩根資產管理年中展望：美國股市下半年仍有上漲動力 表現可能是慢漲

摩根大通的資產管理部門表示，美國股市今年開局強勁之勢應該會延續到下半年。

美國人的利率和通膨之憂達到兩年來最嚴重程度

信用調查公司TransUnion周三發布的一項調查顯示，美國人對通貨膨脹和利率的擔憂上升到了兩年來的最高水平。

高盛交易部門：提防美股夏末回調 CTA倉位達限

高盛集團全球市場部門董事總經理兼戰術專家Scott Rubner表示，隨著美國股市的頭寸達到極限，交易員應提防美股今年夏季晚些時候可能會疲軟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。