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輝達以外最夯的AI概念股！這家公司市值已超越禮來 躍居全美第八大

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
博通（Broadcom）市值已超越禮來藥廠，成為全美市值第八大的公司。路透
博通（Broadcom）市值已超越禮來藥廠，成為全美市值第八大的公司。路透

道瓊市場數據顯示，晶片製造商博通（Broadcom）股價17日收漲5.4%，推升其市值，兩年來首次超越禮來藥廠，成為全美市值第八大的公司。

截至17日美股收盤，博通市值攀抵8,470多億美元，超越禮來的約8,410億美元。博通市值在上周五（14日）首度跨越8,000億美元大關，並在上周四（13日）首次突破7,000億美元。

該公司的市值排名，在近幾年突飛猛進。道瓊市場數據顯示，一年前，博通還是標普500指數中第16大的公司，五年前則是第52大，這是按標普當前成分股來看的結果。

不可否認的是，博通收購VMware在某些程度上有所幫助，雙方是在去年底完成這樁併購案；根據FactSet的數據，在這段併購的過程中，博通的市值提高了500億美元左右。

最近在分析師的圈子裡，博通的股票引發熱烈關注。Piper Sandler分析師Harsh Kumar發布的研究報告指出，撇除輝達，博通是最佳的AI概念股，主要是因該公司的特用積體電路（ASIC）事業處於強勢地位、加上軟體產品組合也很傑出。

Melius Research分析師Ben Reitzes也有類似看法。他在研究報告中指出，博通的AI營收較一年前飆漲280%，是Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta資本支出大增的受惠者。

博通已連七漲，這段期間累漲超過30%，反映華爾街樂觀看待博通的最新財報、並認為該公司的AI預測可能還只是保守的看法。

博通 標普 華爾街 輝達 電路

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