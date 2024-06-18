法商施耐德攜手輝達 推AI資料中心參考設計
能源管理及自動化方案供應商法商施耐德電機今天宣布，與人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）合作，推出通用型AI資料中心參考設計，強化資料中心基礎設施，推動邊緣AI和數位孿生技術創新發展。
施耐德透過新聞稿說明，AI應用逐步導入各產業，運作AI所需資源遠高於傳統運算，AI應用大幅增加資料中心設計和運行的複雜度，資料中心需要導入兼具能源效率及可擴展性的設備。
在雙方合作第一階段，施耐德電機將針對輝達加速運算叢集，推出資料中心參考設計，可用於資料處理、工程模擬、電子設計自動化、電腦輔助藥物設計及生成式AI（Gen-AI）應用。
施耐德電機持續研發高功率配電、液體冷卻和控制系統，確保極高密度的叢集能夠簡單調試且可靠運作，擴大支援布建高密度AI伺服器，也應用於建造液冷AI資料中心。
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