首相安華：馬來西亞準備加入金磚國家

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）接受中國媒體「觀察者網」訪問時表示，馬來西亞正準備加入「金磚國家」新興國家經濟體集團。

金磚國家原本包含巴西、俄羅斯、印度、中國與南非（BRICS，金磚五國），去年開始擴大成員規模，以挑戰由西方經濟體主導的世界秩序，在沙烏地阿拉伯、伊朗、衣索比亞、埃及、阿根廷和阿拉伯聯合大公國陸續加入後，又有40多國表達了興趣 。

根據「觀察者網」16日發布的採訪影片，安華表示：「我們已經做出決定，很快就會走正式程序…我們只是在等待南非政府的最終結果。」

安華辦公室代表今天對路透社證實安華的發言。

安華受訪時並未提及更多關於申請流程的細節。

安華是在中國總理李強本週對馬來西亞進行為期3天的訪問之前，做出上述發言。