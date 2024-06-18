首相安華：馬來西亞準備加入金磚國家
馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）接受中國媒體「觀察者網」訪問時表示，馬來西亞正準備加入「金磚國家」新興國家經濟體集團。
金磚國家原本包含巴西、俄羅斯、印度、中國與南非（BRICS，金磚五國），去年開始擴大成員規模，以挑戰由西方經濟體主導的世界秩序，在沙烏地阿拉伯、伊朗、衣索比亞、埃及、阿根廷和阿拉伯聯合大公國陸續加入後，又有40多國表達了興趣 。
根據「觀察者網」16日發布的採訪影片，安華表示：「我們已經做出決定，很快就會走正式程序…我們只是在等待南非政府的最終結果。」
安華辦公室代表今天對路透社證實安華的發言。
安華受訪時並未提及更多關於申請流程的細節。
安華是在中國總理李強本週對馬來西亞進行為期3天的訪問之前，做出上述發言。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言