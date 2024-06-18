快訊

雨區擴大！大雷雨轟中部以北6縣市 雙北3區山區暴雨、留意溪水暴漲

榮譽土耳其人噩耗！YouTube Premium跨區訂閱突取消 一票人中招

李四川佔優勢？2026新北市長藍內部民調外流 侯友宜認看過：只是參考

比曼哈頓第五大道附近地產還貴 新加坡打房措施反增其吸引力

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
新加坡店屋。彭博資訊
新加坡店屋。彭博資訊

提到新加坡，人們多半先想到魚尾獅雕像，而非老社區街邊色彩繽紛的店屋。這種兩三層樓高、從殖民時期遺留下來的建築，目前被政府保護計畫納管但可商用，在土地稀缺的新加坡，對許多富豪投資人深具吸引力。

財經網站CNBC報導，店屋買家據說包括馬雲妻子張瑛、香港巨星成龍，以及西班牙富豪Ricardo Portabella Peralta。橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）最近也傳出買下俱樂部街的兩棟店屋，但無法核實。

根據房地產業諮詢公司Knight Frank的一份報告，今年第1季的店屋銷售激升，季增52.2%到1.691億新元（約台幣41億元），主要是高淨值人士青睞。

Knight Frank執行董事Mary Sai說，沿著Telok Ayer、Boat Quay和Stanley等街道、最昂貴的商用店面，每平方英呎的價格超過5,000星元（逾台幣12萬元），比紐約曼哈頓上城第五大道零售店面出租最貴的那一區還高出一倍。

但這也擋不住大陸富豪砸重金入主的熱情。去年最大店屋交易之一，六棟相毗鄰的店屋以8,000萬星元賣給大陸投資人。比起張瑛傳以4,500-5,000萬星元買三棟店屋還大手筆。

星國去年4月推出一系列房地產降溫措施，對想買第二棟房的本地人和想買任何住宅物業的外國人加徵稅費，這反而使得大部分被歸類為商用地產的店屋吸引力進一步升高，因為它們被免除了較高的費用。

Meir Collective首席空間策略師Sebestian Soh說，這些店屋近年來被視為另類資產或收藏品，它們是「新加坡數量有限的瑰寶，只有6,000多個單位」，沒有任何技術能完全複製出其精緻外貌和設計元素。

台幣 房地產 新加坡

延伸閱讀

自食其力 屏東建國國小射箭隊洗車打工籌旅費赴新加坡比賽

下載APP含木馬遭轉走存款 台、星、馬三地警方破詐團

全球最強護照排名出爐！新加坡奪冠 台灣第69名

國足多虧對方晉級世足預賽18強 中國遊新加坡熱度漲6倍

相關新聞

南韓央行怪罪通膨壓不下的原因：民眾太愛買精品

南韓央行一份研究指出，南韓民眾熱愛名牌精品，導致國內通膨程度比其他已開發國家更強，使得貨幣政策更難以控制南韓的生活成本。

比曼哈頓第五大道附近地產還貴 新加坡打房措施反增其吸引力

提到新加坡，人們多半先想到魚尾獅雕像，而非老社區街邊色彩繽紛的店屋。這種兩三層樓高、從殖民時期遺留下來的建築，目前被政府...

日本餐廳對外國觀光客收費比較貴？老闆說是「這項成本」

隨著日圓匯率疲軟帶動大量觀光客湧入日本，一些日本餐飲業者開始採取「雙重價格制」，對外國遊客收取較高的費用，而且業者還巧妙...

又一家電動車新創倒下！ Fisker聲請破產保護

美國電動車新創公司Fisker周一（17日）晚間已經聲請破產，此前該公司與一家大型車廠洽談投資的協商破局，淪落到幾乎燒光...

今年大漲165%還不夠！這位分析師看好輝達股價還能再漲逾20%

輝達（NVIDIA）股價今年來已大漲165%，但Susquehanna金融集團分析師羅蘭德（Chris Rolland）...

亞洲其他股市漲勢帶動 日股收高

日本東京股市今天在亞洲其他股市的漲勢帶動下，終場收高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。